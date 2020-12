ATTENZION! PERICOLO SPOILER!: Quanto segue contiene spoiler per l’episodio 177 di Boruto: Naruto Next Generations.

Ino vuole che Inojin scelga la propria strada nell’anime di Boruto, e i fan non possono fare a meno di notare quanto il ragazzo sia simile a suo padre Sai. A parte il suo pallore, Sai padroneggia le sue pergamene e la capacità unica di dare vita ai disegni ereditata da suo padre molto bene, il che significa che potrebbe diventare uno dei più importanti alleati di Boruto in futuro.

Un punto culminante di questo arco è stato vedere Sai consigliare suo figlio di essere un eroe, non importa se seguendo il suo lato artistico o il clan Yamanaka a cui Ino appartiene. Per quanto nostalgico, questo richiama anche il passato malvagio di Sai. Tenendo ciò bene a mente, analizziamo come è diventato un eroe, abbandonando l’esercito malvagio di Konoha in modo da poter plasmare un villaggio migliore.

Sai è stato portato a Konoha dal malvagio Danzō Shimura, reclutato da bambino dopo essere rimasto orfano, nell’ANBU di Konoha. È stato addestrato per essere un agente privo di emozioni pronto a uccidere chiunque sia ritenuto nemico del villaggio, che si tratti di donne, uomini o bambini. Danzo voleva che si infiltrasse nella Squadra 7 di Kakashi e gli passasse informazioni mentre cacciavano Sasuke. Ma col passare del tempo, Sai mascherò freddamente le sue vere intenzioni.

Sai iniziò anche a capire di più sui legami personali e sul significato della lealtà. È arrivato a capire il concetto di famiglia attraverso Naruto, soprattutto perché il giovane shinobi ha mantenuto viva dentro di sé la speranza di poter riscattare Sasuke. È quasi andato in pezzi, però, quando il Team 7 ha scoperto che Sai era doveva lavorare con Orochimaru per spezzare Konoha, tutto in modo che Danzo potesse assumere il potere come Hokage. Tuttavia, il ninja serpente aveva Sasuke sotto la sua ala protettiva, e il rapporto con Sai si spezzò, portandolo a essere esposto di fronte a Naruto.

Sai ha imparato molto da Sakura, Kakashi, Yamato e da tutti coloro le cui vite Naruto ha toccato. Presto si sarebbe reso conto che Danzo lo stava usando. Sasuke avrebbe poi finito per uccidere Danzo come parte della sua vendetta, rompendo il sigillo che costringeva Sai a non poter parlare apertamente di Danzo. Ora, Sai poteva finalmente parlare liberamente di come Danzo fosse un tiranno, di come volesse distruggere Konoha dall’interno, e questo gli ha permesso di diventare davvero uno degli alleati più stretti e preziosi di Naruto.

Sai ha lavorato alla ricerca di Sasuke e Itachi, alla lotta contro l’Akatsuki, oltre al recupero dei Cercoteri mentre Madara, Obito e Kaguya hanno portato la loro guerra nel nuovo mondo degli shinobi. Ha consolidato il suo apporto all’alleanza con Naruto, confermandosi come uno dei suoi shinobi più coraggiosi e, quando la guerra è finita, Naruto ha chiarito che anche per lui Sai era uno di famiglia. Ha finito per sposare Ino e, come uno dei più stretti consiglieri di Naruto come Hokage e come Ranger, Sai si è veramente redento e come hanno notato Ino e Inojin, è diventato indispensabile per il Villaggio Nascosto della Foglia.

