Captain Tsubasa - arrivano le figurine da Panini

Panini lancia una nuova collezione di figurine dedicata a Captain Tsubasa, il remake datato 2018 del classico degli anni ’80 diventato famoso in Italia con il titolo di Holly & Benji.

Non perdere la straordinaria collezione di figurine PANINI sul fantastico mondo di CAPTAIN TSUBASA, una vera chicca per i fan di Tsubasa Ozora e Genzo Wakabayashi! Nello sticker album potrai attaccare le 192 figurine dedicate a tutti i protagonisti del nuovo adattamento del famosissimo manga, tra cui 48 figurine speciali: olografiche glitterate e sagomate! Rivivi tra le pagine dell’album le loro avvincenti partite, i fortissimi avversari e gli immancabili amici… Scopri tantissime curiosità su Taro, Kojiro, Ryo, Jun, Hikaru e Takeshi e tanti altri! Inoltre, non perderti il bellissimo poster all’interno dell’album per incollarci le figurine speciali dell’universo di Captain Tsubasa!

Captain Tsubasa – le origini

Nel 1981 faceva capolino su Shonen Jump Captain Tsubasa. Tsubasa Ozora, un ragazzino delle elementari che avrebbe cambiato per sempre il concetto di spokon nel manga giapponese. Non solo, il manga avrebbe spopolato nel mondo soprattutto grazie alla sua versione animata, conquistando in particolare Italia (con il titolo “Holly e Benji”), Spagna, Francia e America latina.

Captain Tsubasa – su Playstation 4

A 10 anni di distanza dall’ultimo titolo, e col recente remake animato andato in onda in Italia (nonché disponibile in Blu-Ray grazie ad Anime Factory) Captain Tsubasa è tornato su console (PlayStation 4, Microsoft Windows e Nintendo Switch) con il nuovo Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Con tutto il mondo di Captain Tsubasa a portata di joypad, comprese le famose tecniche dei giovani calciatori, e strizzando l’occhio ai più famosi giochi di calcio come PES e Fifa, Captain Tsubasa: Rise of New Champions promette divertimento e adrenalina, da soli o in compagnia.

