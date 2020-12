Le uscite Star Comics di Gennaio 2021 sono state ufficialmente diffuse dalla casa editrice umbra e includono anche la nuova edizione del manga de L’Incantevole Creamy che accompagna l’inedita nuova serie Creamy Mami La Principessa Capricciosa.

Da segnalare Il Diario di Anne Frank di Ozanam e Nadji e la nuova edizione di Urgenza Livello 3.

Di seguito tutte le uscite Star Comics di Gennaio 2021, qui una prima occhiata alle novità di Febbraio 2021.

Le uscite Star Comics di Gennaio 2021 – 7/1

ONE PIECE DOORS! 3

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, 272 pp, b/n, € 6,90

Con l’ingresso nel Nuovo Mondo, l’avventura di Rufy e compagni ha ormai raggiunto una portata globale, e così i mitici frontespizi della serie! Pur senza rinunciare a ritrarre i pirati di Cappello di Paglia in divertentissime scenette assieme a una miriade di animali, queste movimentate illustrazioni ci permettono anche di viaggiare in lungo e in largo nel vasto mondo, andando a scoprire cosa stanno combinando vari personaggi secondari lontano dai riflettori della trama principale, il tutto corredato, come sempre, da ricchissimi approfondimenti. E allora, pronti a salpare?! Un mondo di avventure vi aspetta!

QUEER 4

HITORIJIME MY HERO 3

Memeco Arii

13×18, B, 176 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 6,50

È passato qualche mese da quando Setagawa, il servizievole teppistello con la passione per la cucina, è diventato la “mogliettina” dello sregolato professor Kosuke. Tra l’altro, è iniziato il secondo anno delle superiori, ma soprattutto…la loro relazione è stata scoperta! Che ne sarà della loro tranquilla quotidianità coniugale?!

TOKIMEKI TONIGHT – RANSIE LA STREGA 12

Koi Ikeno

11,5×17,5, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Nonostante tutti lo credano definitivamente annientato e sigillato, in realtà Zone è ancora vivo e a piede libero, e rapisce Yoko per impossessarsi dell’anello del mondo umano. Per tentare di salvarla, Ranze e Shun, ormai entrambi divenuti esseri umani, si dirigono verso ovest insieme a Georges seguendo le indicazioni dell’anello del Re! L’ultimo, imperdibile volume del mitico manga della maestra Ikeno!

NEVERLAND 344

LAMÙ – URUSEI YATSURA 16

Rumiko Takahashi

14,5×21, B, 368 pp, b/n e col., con alette, € 9,95

Lamù, Ataru e Shinobu si ritrovano a vagare nella dimensione aperta dalla “chiave del destino” smarrita dal misterioso Inaba, dove ai loro occhi si palesa quello che potrebbe essere il loro futuro. Scioccati e contrariati da quella visione, decisamente lontana dal loro ideale, i tre intraprendono un viaggio spazio-temporale alla ricerca di un destino migliore… Cosa li attende?!

YOUNG 319

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 6

Hiro Mashima, Atsuo Ueda

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Anche in edicola

La Maga Bianca e Natsu si scontrano sulla schiena del Drago Divino del Legno! Esiste davvero un modo per sfuggire al Whiteout? Nel frattempo, nella città sulla spalla destra, Wendy è alle prese con Nebal, il Drago Appiccicoso, e si gioca il tutto per tutto con una tecnica proibita. Peccato che il colossale Aldoron nasconda un segreto arcano che nessuno di loro immagina, nemmeno Diabolos e la Maga Bianca… Ed ecco che un ruggito fragoroso fa tremare il cielo sul continente di Giltena!

DRAGON 269

MY HERO ACADEMIA 26

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Anche in edicola

Hawks e la Commissione per la Sicurezza Pubblica hanno ottenuto delle importanti informazioni segrete. Per prepararsi all’imminente entrata in azione dei Villain, il fronte degli Heroes decide di schierare tutte le forze in campo, studenti compresi, che in vista del grande momento affineranno il proprio addestramento tramite nuovi tirocini. Midoriya, Bakugo e Todoroki iniziano così la loro formazione sotto Endeavor, l’attuale Number One Hero!

UP 199

SUNSET LIGHT 1

Maki Usami

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Chinami si è da poco trasferita nel palazzo dove abita la donna che suo padre vorrebbe prendere come seconda moglie. Inizialmente contraria a questa nuova unione, la ragazza decide di conoscere la futura matrigna riservandosi però di esaminarla per bene prima di dare l’ok al padre. Le cose si complicano quando scopre che questa ha una figlia e di essere a sua volta oggetto di studio da parte di due cari amici della ragazza…

Il primo volume di una storia d’amore e di crescita che vi farà commuovere e divertire al tempo stesso!

Le uscite Star Comics di Gennaio 2021 – 13/1

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION 7

Naoko Takeuchi

14,5×21, B, 336 pp, b/n e col., con copertina olografica, con alette, € 14,90

Chibiusa è in procinto di tornare nel futuro, quando dal nulla appare un misterioso unicorno alato in cerca dell’aiuto di una “fanciulla”: che sia proprio lei? Un’eclissi totale fa presentire nuove sventure… Tutto porta a pensare che non sia ancora tempo di partire per Small Lady!

JOJONIUM 9

Hirohiko Araki

15×21, cartonato, 276 pp, b/n e col., € 15,90

Durante la traversata verso Singapore, Jotaro e i suoi compagni vengono attaccati da un misterioso individuo dotato di poteri Stand che ha preso il posto del capitano della nave. In seguito allo scontro, una bomba nascosta dall’impostore riduce in pezzi l’imbarcazione, ma i nostri vengono miracolosamente soccorsi da un mercantile di passaggio. A bordo, però, sembra non esserci nessuno, se non un grosso orangutan in gabbia… Che sia una nuova trappola dei seguaci di Dio Brando?!

BIG 60

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 11

Koyoharu Gotouge

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

La battaglia scoppiata al Quartiere dei Fiori contro Gyutaro e Daki, i due fratelli demoni Seste Lune Crescenti, è violentissima. Poco alla volta Tanjiro e gli altri riescono a coordinarsi con la Colonna Uzui, che tuttavia cade sotto i colpi dei nemici insieme a Inosuke e Zenitsu. Ora che i suoi compagni sono stati sconfitti, riuscirà Tanjiro a eliminare i due demoni da solo?

FAN 256

EX-ARM 14

Shin-ya Komi, HiRock

13×18, B, 240 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Il Banditore, che si è scoperto essere un clone di Shuichi, fratello maggiore di Akira, viene ingoiato da ß, che sin dall’inizio mirava alla Ex-Arm No.11 nelle mani del venditore. Questo “sacrificio” si rivela essere in realtà un tiro mancino del Banditore, che in tal modo affida ad Akira le sue ultime volontà insieme all’arma No.11, dando al ragazzo la possibilità di eliminare una volta per tutte l’avversario. Tuttavia, proprio in quel momento, un’interferenza colpisce i caccia dell’esercito americano inviati contro ß, prendendone il controllo…

POINT BREAK 249

JAGAN 10

Muneyuki Kaneshiro, Kensuke Nishida

13×18, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Terminato l’accanito scontro al parco tematico, Jagasaki avanza lungo il proprio cruento cammino. Mentre è alla ricerca di uomini mezzi guasti da usare come pedine per distruggere Deader Land, si imbatte in Yukimaru, un ragazzo diventato mezzo guasto al solo scopo di uccidere Jagan. Un nuovo vortice di desideri, amore e odio si innesca con conseguenze devastanti…

ZERO 247

SAVAGE SEASON 2

Mari Okada, Nao Emoto

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Il dibattito che anima il club letterario si fa sempre più “caldo”. Kazusa, nonostante l’imbarazzo di aver sorpreso il suo amico d’infanzia Izumi mentre si masturbava, si rende conto di provare qualcosa per lui. Il loro rapporto è cambiato parecchio negli anni e la ragazza non sa come affrontare la situazione…

KAPPA EXTRA 259

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS 9

Kohei Horikoshi, Hideyuki Furuhashi, Betten Court

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,50

Sono passati alcuni anni da quando The Crawler è entrato in azione, ed è il momento per lui di cercare un vero impiego. Tra un colloquio di lavoro e l’altro, il nostro continua a darsi da fare per proteggere la pace a Naruhata, ma ha l’impressione che ultimamente Pop lo stia evitando…

WONDER 100

TALES OF WEDDING RINGS 7

Maybe

13×18, B, 208 pp, b/n e col, con sovraccoperta, € 5,90

Per sconfiggere il Re dell’Abisso, Sato torna nel paese degli elfi insieme alle sue cinque spose. Lì scopre la verità sul precedente Re degli Anelli e si trova rinchiuso nei sotterranei della Grande Biblioteca insieme alle principesse. La condizione per poter uscire è… fare XXX?!

EXPRESS 247

P&ME – POLICEMAN AND ME 11

Maki Miyoshi

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,50

Avendo scoperto i tormenti che legano Yui al suo passato, Kako decide di aiutare la ragazza ospitandola a casa sua. Purtroppo non tutto fila liscio, e non solo per via dei bisticci… Se Yui dovesse malauguratamente scorgere Kako e Kota in atteggiamenti intimi, che piega prenderebbe la convivenza?!

Le uscite Star Comics di Gennaio 2021 – 20/1

IL DIARIO DI ANNE FRANK

Ozanam, Nadji

17×24, B, 144 pp, colore, con alette, € 13,90

Il giorno in cui compie 13 anni, Anne riceve in dono un diario, che decide di usare come diario segreto. Giovane ebrea tedesca che vive, in esilio, nei Paesi Bassi, la ragazza racconta la sua quotidianità, le sue emozioni da adolescente, la fuga, la paura… Pubblicato da suo padre Otto due anni dopo la fine della guerra, Il diario di Anne Frank è tradotto in più di 70 paesi. Un graphic novel emozionante e straziante, adattamento fedele del celebre diario di Anne Frank, firmato da due tra i più apprezzati autori della bande dessinée franco-belga.

VALIANT 138

LE CRONACHE DI ETERNAL WARRIOR 2 IMPERATORE ETERNO

Greg Pak, Robert Gill, Guy Mayor

17×26 , B, 96 pp, colore, € 8,90

Duemila anni nel futuro: il pianeta è stato trasformato dalla scienza, dalla tecnologia… e dalla guerra. I secoli non sono stati clementi con il protettore della Terra, il combattente immortale, ma una battaglia che potrebbe cambiare tutto è appena iniziata per il Guerriero Eterno e per ciò che resta dell’umanità, stretto sotto la sua protezione. Sarà una nuova alba per l’età degli eroi o la sua fine? E quale assurda convergenza di scienza, mito e magia hanno reso il mondo e il Guerriero Eterno stesso l’ombra di ciò che erano un tempo?

SCP EXTRA 14

URGENZA LIVELLO 3 NUOVA EDIZIONE

Joshua Dysart, Jonathan Dumont, Alberto Ponticelli, Pat Masioni

17×26, B, 128 pp, col., cartonato, € 14,90

Il Programma Alimentare Mondiale (WFP) è l’agenzia di soccorso alimentare dell’ONU, nonché la più grande organizzazione umanitaria al mondo: dona assistenza a più di 90 milioni di persone in 83 Paesi.

Questo volume narra la vita quotidiana di chi vive in Iraq, Sudan del Sud e Ciad, e di chi vive e lavora lì, per aiutare gli autoctoni di alcune delle zone più conflittuali del mondo.

Un’opera intensa e toccante, che esplora la situazione di tre regioni in grave crisi umanitaria, attraverso gli occhi di chi vive e agisce in loco.

ACTION 322

ULTRAMAN 11

Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Shinjiro, Moroboshi, Hokuto, Jack, Taro e Hayata: il contrattacco dei Giganti di Luce per fermare l’invasione della Terra da parte della Stella dell’Oscurità ha inizio! A partire dalla verità sul nemico, molte domande troveranno risposta in questa battaglia che vede coinvolti anche Rena e Rei, il fratello di Moroboshi da cui questi si era separato… Il capitolo di New York giunge al suo culmine!

STARLIGHT 329

TO YOUR ETERNITY 11

Yoshitoki Oima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

A Renril infuria la battaglia. I knocker sferrano un’offensiva spaventosa e Fushi li affronta al fianco di Kai, Hairo e Messar in una lotta che ben presto si rivela logorante anche per gli abitanti della città. Ma nel bel mezzo degli scontri si assiste a un fatto portentoso: un personaggio dal passato inizia a cercare disperatamente Fushi, correndo all’impazzata per le vie di Renril!

GREATEST 250

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD 7

CLAMP

11,5×17,5, B, 160 pp, b/n, € 4,50

Un bel giorno d’estate, durante una lezione, delle gigantesche forbici attaccano l’aula in cui si trovano Sakura e i suoi compagni. Come sempre accade quando si verifica uno strano fenomeno, anche stavolta si manifesta una nuova carta e la nostra Card Captor capisce infine il segreto delle carte trasparenti. Inoltre, Syaoran le rivela un’altra importante verità… Nel frattempo, qualcuno è arrivato a casa di Yukito dall’Inghilterra!

MUST 112

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO 36

Chuya Koyama

13×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta olografica, € 4,90

Mutta ha finalmente completato la costruzione del telescopio lunare, ma la permanenza sulla luna continua a essere rischiosa e per il momento non c’è alcun modulo per rientrare sulla Terra. NASA, JAXA e Roscosmos uniscono le forze per organizzare una missione di salvataggio di proporzioni globali. Da chi sarà composto il team di soccorso?

TECHNO 304

GATE 14

Takumi Yanai, Satoru Sao

13×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Di fronte al Palazzo di Giada si infiammano gli scontri tra l’esercito imperiale comandato dagli Uomini delle Pulizie e l’Ordine Cavalleresco della Rosa, che rischia la débâcle totale. Ma l’intervento delle Forze di Autodifesa, giunte in soccorso alla delegazione del corpo diplomatico giapponese presente a palazzo, cambia radicalmente le sorti della battaglia…

MITICO 274

CHILDREN OF THE WHALES 16

Abi Umeda

14,5×21, B, 160 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Spiando nel cuore del dio della morte, Chakuro scopre che alla base dell’attacco alla Balena di Fango c’è una grande sofferenza di Orca: il ragazzo è stato indotto a distruggere con le proprie mani l’amata isola di Kitrino in seguito al lavaggio del cervello a cui lo ha costretto Saligkari. In preda all’abbattimento, Chakuro inizia a parlare con Orca, che si dispera per l’accaduto e si dice pronto alla morte, ma…

GINTAMA 67

Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Allo scopo di fermare la guerra su scala planetaria scatenata da Utsuro, Nobunobu Tokugawa affronta le trattative con l’Esercito di Liberazione: la spunterà? Nel frattempo l’armata degli immortali capitanata da Utsuro invade le vie di Edo e la situazione precipita paurosamente… Finché qualcuno riapparirà in maniera inaspettata!

Le uscite Star Comics di Gennaio 2021 – 27/1

CREAMY MAMI – L’INCANTEVOLE CREAMY NEW EDITION

Kazunori Ito, Yuko Kitagawa

13×18, B, 376 pp, b/n, con sovraccoperta, € 8,90

Yu Morisawa è una bambina molto fortunata che, grazie a una magica bacchetta ricevuta da un folletto, ha la possibilità di trasformarsi a suo piacimento in un’affascinante adolescente! Affiancata da due simpatici gattini alieni, si calerà nel ruolo di una popolarissima stella dello spettacolo: Creamy Mami!

Vi suona familiare questa trama? Impossibile non conoscere l’incantevole Creamy, una delle più amate “maghette” del Sol Levante! Ora potrete ripercorrere le sue magiche avventure raccolte in un unico, grande volume che presenta un’inedita cover e un mini-poster all’interno! Una New Edition stellare per rendere onore a un’intramontabile eroina che ha fatto sognare generazioni di ragazzine e… ragazzini!

AMICI 273

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA 1

Emi Mitsuki, Studio Pierrot

13×18, B, 160 pp, b/n, con sovraccoperta, con mini-poster interno, € 5,50

Prima della comparsa di Creamy Mami, Megumi Ayase era la star indiscussa della Parthenon Productions. Il successo della rivale, però, mette in discussione la leadership della bizzosa Megumi, gelosa della nuova arrivata e decisa più che mai a riprendersi il trono di idol numero uno. Ci riuscirà? Un classico dell’universo manga e anime… rivisto da un altro punto di vista!

Non perdetevi il primo volume di questo divertentissimo spin-off di Creamy Mami!

CREAMY MAMI IDOL PACK

Yuko Kitagawa, Kazunori Ito, Emi Mitsuki, Studio Pierrot

13×18, B, 536 pp, b/n, con sovraccoperta, € 14,40

(contiene CREAMY MAMI – L’INCANTEVOLE CREAMY NEW EDITION + CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA 1 + 3 “IDOL CARD” IN OMAGGIO)

Disponibile solo in fumetteria

TURN OVER 244

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 21

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Il gruppo di Hak e l’esercito del Regno di Koka guidato da Suwon attaccano in contemporanea le fortezze del Regno di Sei. Nel frattempo, dopo aver lasciato Yona da sola nel bosco, Lili fa da esca e si lascia catturare dai soldati di Kushibi. Per punirla del tentativo di fuga, viene decisa la sua esecuzione pubblica. Tutti – compresa Yona, impossibilitata a muoversi a causa delle ferite – si affannano nel tentativo di salvare Lili. Riusciranno a impedire che venga giustiziata?

GHOST 188

MISSIONS OF LOVE 18

Ema Toyama

11,5×17,5, B, 160 pp, b/n, € 4,30

Viene organizzato un confronto tra Yupina e Dolce in diretta TV! E se Shigure avesse un posto tra il pubblico per assistere alla registrazione del programma?! Yukina vuole difendere a tutti i costi la segretezza della sua doppia identità, ma il pensiero di dover scegliere tra Shigure e il proprio romanzo la angoscia profondamente…

TARGET 105

I DIPINTI MALEDETTI 8

Hachi

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n e colore, con sovraccoperta, € 4,90

Loki ha scoperto che il vero scopo della Sacra Fondazione dei Mecenati è la rinascita di Aisya! Ora al suo fianco ha degli alleati molto forti, i componenti del Reparto Quattro, ma l’avversario è intenzionato a portare avanti a tutti i costi il suo diabolico piano… Riuscirà a salvare la sua amica? Un avvincente epilogo in cui tutti i segreti relativi ai dipinti maledetti e alla misteriosa fanciulla chiamata “strega” saranno finalmente svelati!

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 23

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

13×18, B, 208 pp, b/n e col, con sovraccoperta, € 5,90

Il castello del Re Drago è il teatro di due lotte parallele: da una parte il prode Aros affronta Anis, sprofondata nelle tenebre, e dall’altra il sovrano di Alefgard si trova davanti a Redo, il drago guardiano del globo rosso. Riusciranno Aros e Anis a superare la discordia? Nel frattempo, Quinzorma ha completamente assorbito Lamia… Il mondo intero, caduto preda delle sue macchinazioni, non sembra più in grado di resisterle!

STAR COLLECTION 14

RANMA 1/2 COLLECTION 4 (di 5)

Rumiko Takahashi

13×18, B, b/n e col., con alette, € 28,00

L’intera saga di Ranma ½, nell’apprezzata edizione New Edition, diventa disponibile in cinque pratici cofanetti.

Contiene Ranma ½ New Edition voll. 13-16.

