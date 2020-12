Il nuovo cliffhanger di Chainsaw Man (qui la nostra recensione del volume 1) sta preannunciando la nuova vita di Denji. All’inizio di questo mese è stato annunciato che il creatore della serie Tatsuki Fujimoto avrebbe terminato Chainsaw Man, ma l’ultimo numero della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ha rivelato che si trattava in realtà non è affatto così: la serie non sta volgendo al termine, ed è stato confermato che si è semplicemente conclusa la prima parte di Chainsaw Man, e una seconda è in uscita in una rivista completamente nuova. Ora il futuro di Denji sembra luminoso.

Il capitolo 97 della serie conclude ufficialmente la prima parte di Chainsaw Man, e mentre anticipa alcuni dettagli di ciò che accadrà in futuro, consente anche a Denji di chiudere una parte della sua vita, quando lo vediamo dirigersi verso il futuro come un Chainsaw Man molto più forte e fiducioso.

Il capitolo precedente della serie si è concluso con un grande cliffhanger che ha visto Denji sperare di sconfiggere Makima tagliando il suo corpo e mangiandola. È stato rivelato nel capitolo 97 che questo è stato davvero un modo efficace per sconfiggerla per via dell’amore con cui ha eseguito l’atto.

Ma mentre Makima è morta, il Control Devil è invece rianato all’interno di una bambina. Temendo che il governo possa trasformare questa ragazza in un’altra Makima, viene invece lasciata alle cure di Denji. Una notte sogna Pochita, che poi gli confessa che tutto quello che voleva era essere abbracciato e vuole che Denji tratti questa bambina con lo stesso amore.

Con questa risoluzione cos’ densa di emozioni, Denji ora sta ora vivendo la sua vita da liceale mentre la parte 1 della serie giunge al termine.

