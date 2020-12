Hayden Christensen sarà di nuovo Anakin Skywalker / Darth Vader nella miniserie Obi-Wan Kenobi in arrivo prossimamente in esclusiva streaming su Disney+.

C’è grande attesa per il progetto, che riunirà Ewan McGregor e Hayden Christensen dopo l’esperienza sui set di Star Wars: Episodio II – L’Attacco dei Cloni (2002) e Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith (2005) di George Lucas.

Tra chi non vede l’ora di vedere la serie c’è anchel’artista BossLogic, che su Instagram ha pubblicato due suggestivi poster a tema che possiamo ammirare di seguito:

View this post on Instagram

View this post on Instagram

La miniserie Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow (The Mandalorian) su sceneggiatura di Joby Harold (King Arthur: Il potere della spada) e sarà ambientata dieci anni dopo il drammatico finale di Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith.

Ewan McGregor ha anticipato che il nuovo scontro tra il suo personaggio e quello di Hayden Christensen sarà piuttosto soddisfacente per tutti e si augura che gli spettatori se lo godano tanto quanto gli attori si divertiranno a girarlo.

Hayden Christensen ha dichiarato:

Ovviamente Anakin e Obi-Wan non erano nei migliori rapporti l’ultima volta in cui li abbiamo visti…Sarà interessante vedere cosa in serbo per tutti noi una regista incredibile come Deborah Chow