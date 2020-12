Quando si tratta di Dragon Ball, ci sono molte razze diverse in cui i fan si sono imbattuti. Dalla prima serie fino all’ultimo arco di Dragon Ball Super, c’è molto da scoprire! Naturalmente, ci sono alcune domande che fanno indugiare i fan riguardo alla loro razza aliena. Ma se hai mai avuto domande sulla lingua namecciana, beh, Dragon Ball ha cercato di rendere tutto più facile per i fan.

Su Twitter, il noto fan-traduttore Herms98 ha attirato l’attenzione sull’utile lezione che Dragon Ball ha condiviso tempo fa. Le informazioni erano contenute in Daizenshuu 7, poiché la rivista includeva una comoda suddivisione delle parole namecciane. È stato lì che i fan hanno imparato a scrivere Junior e alcune altre parole, ma Herms98 ha ampliato un po’ di più l’elenco.

Anyway, here’s the whole chart. One last thing of interest is how the Namekian for “was” and “wasn’t” are the same thing except flipped. pic.twitter.com/K0ebnrt08I

