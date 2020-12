Un aspetto unico dell’industria dei fumetti giapponese è che i capitoli di un manga appaiono per la prima volta serializzati su riviste antologiche insieme ad altre serie, per cui i capitoli di un singolo titolo non vengono pubblicati in volumi per qualche tempo. Questo spiega perché, mentre il manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è terminato a maggio, i fan hanno dovuto aspettare fino a questo mese per mettere le mani sul 23° e ultimo volume della serie.

Da allora la serie è diventata sempre più popolare, sostenuta dal passaparola dei fan, dai nuovi arrivati ​​in cerca di intrattenimento durante la pandemia e da un adattamento anime televisivo e uno cinematografico di successo. Quindi l’editore Shueisha si aspettava senza dubbio grandi cose dalla conclusione del più grande manga del 2020, e Demon Slayer ha subito dimostrato di essere all’altezza delle aspettative fin da quando è stato messo in vendita il 4 dicembre.

Durante la sua prima settimana, il volume 23 ha venduto 2.855.000 copie, le vendite in una sola settimana più alte di sempre nelle classifiche di vendita dei manga di Oricon (che risalgono ad aprile del 2008). Non è chiaro se questo dia al volume finale di Demon Slayer le maggiori vendite di manga di una sola settimana di tutti i tempi, ma è almeno il risultato migliore in oltre un decennio.

Ciò che è ancora più folle è che più di 2.855.000 copie del volume 23 sono state effettivamente vendute. Quella cifra è per gli acquisti indipendenti del volumetto, ma il volume 23 viene anche offerto in uno speciale pacchetto da collezione con una figure di Demon Slayer, e le vendite per quell’edizione sono state 576.000, un risultato che ha permesso all’ultima parte dell’opera di assicurarsi il terzo posto nelle classifiche manga settimanali.

Ma chi occupa il secondo posto? Una raccolta di storie secondarie di Demon Slayer intitolata Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Gaiden, con 859.000 copie vendute, l’ennesima conquista del podio per le vendite della serie.

