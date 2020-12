My Hero Academia sta organizzando un’altra apparizione di All Might nello spin-off di Vigilantes!

Cosa sta succedendo in Vigilantes

My Hero Academia: Vigilantes è attualmente nel mezzo di un arco di flashback che esplora quella che sembra essere l’ultima missione di Knuckleduster nei panni dell’eroe Speedster O’Clock e, come la serie ha stuzzicato, su come ha perso il suo quirk.

Il flashback ha rivelato quanto da vicino coinvolto All For One, che era solito raccogliere quirk stravaganti per i suoi esperimenti che vediamo realizzarsi anni dopo durante gli eventi della serie principale. Tuttavia, sembra che in questo arco non avremo solo All For One.

Il nuovo capitolo della serie vede le ripercussioni immediate di un prototipo Nomu che sembra essere in grado di combattere proprio come solo un pugile umano può fare. Inoltre, poiché c’è gas che fluttua in tutto il ring di combattimento sotterraneo e sono coinvolti anche un giovane Mirko e Rappa in questo caos, O’Clock ha deciso di rischiare il tutto per tutto e chiedere un grande aiuto.

Il capitolo 91 della serie vede O’Clock (che era Knuckleduster prima di perdere il quirk e diventare un vigilante) lottare per combattere contro il nuovo avversario Nomu. Si rende presto conto che è ora di attuare il Piano B, mentre per tutto il tempo All For One e Kurogiri stanno guardando la lotta in corso. All For One vuole ripulire l’area in modo da poter vedere il suo Nomu in azione, ma Kurogiri avverte che attirerà l’attenzione di All Might.

Sembra, però, che O’Clock stia comunque tentando di attirare l’attenzione di All Might poiché è stato rivelato che il suo Piano B era quello di guadagnare abbastanza tempo perché Mirko si precipitasse fuori e si mettesse in contatto con la polizia. Non per ottenere il loro aiuto, ma per chiamare All Might!

Visto che All Might è apparso in My Hero Academia: Vigilantes in precedenza quando ha finito per aiutare Captain Celebrity a salvare la situazione, c’è la speranza che farà lo stesso di nuovo.

Questo si ambienta durante il periodo in cui sia All Might sia All For One sono nel loro periodo d’oro, quindi avere i due così vicini l’uno all’altro è sicuramente una prospettiva interessante per questa serie spin-off!

