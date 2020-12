Ex-Arm è una delle prossime serie animate della linea Crunchyroll Originals, che la piattaforma distribuirà in streaming in contemporanea alla messa in onda in Giappone.

Comic Natalie riporta che lo staff della serie ha annunciato che gli episodi dell’anime inizieranno a uscire dal 10 Gennaio 2021 sulle reti Tokyo MX e Sun TV e dal 12 Gennaio su BS Fuji TV.

Non ci resta che attendere gli orari di trasmissione su Crunchyroll Italia.

Ex-Arm, a proposito dell’anime

Yoshikatsu Kimura (20th Century Boys, Ajin), dirige Ex-Arm, dal manga originale di HiRock e Shin’ya Komi pubblicato da Edizioni Star Comics in Italia, presso lo studio Visual Flight.

Tommy Morton supervisiona le sceneggiature, mentre So Kimura (F-Zero X) compone la colonna sonora.

La band Airflip interpreta la canzone della opening Rise Again, mentre i Dizzy Sunfist cantano la canzone Diamonds Shine per la sigla di chiusura.

Il cast principale include Soma Saito (Hermes in DanMachi) nel ruolo di Akira, Mikako Komatsu (Saika in My Teen Romantic Comedy SNAFU) nella parte di Minami e Akari Kito (Kotoko in In/Spectre) come voce di Alma.

A loro si aggiungono Miyu Tomita (Yggdrasil) e Satomi Arai (Kaori Munakata).

Crunchyroll Italia descrive così la serie:

Nel 2014, Akira Natsume, un liceale che odia le macchine, muove i primi passi per cambiare se stesso in meglio…ma viene investito da un camion.

Anno 2030. Minami Uezono, un agente di polizia, e il suo partner, l’androide Alma, si trovano al porto di Tokyo per indagare su traffici illeciti che comprendono un’arma sconosciuta chiamata “EX-ARM”.

Scoperti, vengono attaccati da un nemico armato con l'”EX-ARM” n°08.

Messi alle strette, decidono di attivare l'”EX-ARM” n°00 che hanno sottratto al nemico, e…

Ex-Arm, a proposito del manga

In Giappone il manga ha debuttato sulle pagine della rivista di seinen manga Grand Jump edita dalla casa editrice Shueisha il 18 Febbraio 2015; con il capitolo 69 uscito il 20 Dicembre 2017 la serie si è trasferita su Shonen Jump Plus, per concludersi sulla stessa app il 26 Giugno 2019 (14 volumi in tutto).

Un sequel ha esordito il 28 Agosto 2019 su Grand Jump Mucha, mentre il manga spin-off Ex-Arm Another Code si è concluso il 19 Novembre 2020 sulle pagine del numero 12 della rivista Ultra Jump di Shueisha.

