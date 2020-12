The Seven Deadly Sins è il classico anime shounen d’azione e fantasy e ha guadagnato molti fan da quando Netflix ha comprato i diritti della serie.

Il protagonista è un certo Meliodas, un minuscolo Cavaliere Sacro del regno di Liones, che guida l’omonima squadra dei Seven Deadly Sins (i sette peccati capitali). Meliodas, però, non è certo il canonico cavaliere in armatura scintillante.

Meliodas ha sia elementi di un eroe sia elementi di un villain in lui, letteralmente, e potrebbe essere considerato più un antieroe che un vero eroe, date le sue motivazioni, i suoi metodi e le sue origini. Meliodas salva la situazione, ma non è un simbolo di pace per il popolo di Liones.

Meliodas anche se ha molti buoni tratti che cementano la sua posizione di protagonista nel suo insieme, è un miscuglio. E’ il figlio maggiore del Re Demone e ha un grande potere e prestigio all’interno del clan dei demoni, in lotta con il clan delle Dee.

Tuttavia, Meliodas non ha mai visto il suo futuro, facendo quella vita, soprattutto il giorno che ha incontrato e di conseguenza innamorato di Elizabeth, una ragazza del Clan delle Dee. Successivamente, Meliodas ha deciso di affiancare la sua amata per cambiare il corso dell’intera Guerra Santa, combattendo a fianco della coalizione dello stigma per affrontare i demoni, inclusi i famigerati Dieci Comandamenti.

Verso la fine della Guerra Santa, Meliodas ed Elizabeth si scontrano con i capi dei due rispettivi clan, che alla fine della battaglia vincono, maledicendo i due protagonisti.

Meliodas, inoltre, ha combattuto per il bene e per il male, quindi sa che le persone possono cambiare e che le false impressioni possono essere mortali.

Alcuni anni prima degli eventi principali della serie, Meliodas ha incontrato Diane, il gigante solitario, diventando suo amico, nonostante le sue dimensioni intimidatorie e la reputazione di violenza della sua razza. Diane era felicissima e si è persino innamorata di questo ragazzino che la vedeva come una persona e non solo come un titano guerrafondaio.

Incontrò anche Ban in prigione e diede all’uomo immortale un nuovo scopo e una nuova prospettiva di vita. Meliodas riconobbe, inoltre, King, il re in esilio come un vero leader e non come un fallimento per il suo popolo. Meliodas ha dato a tutte le anime perdute che ha incontrato, un nuovo scopo e questo gli è valso l’intensa lealtà degli altri peccati, tra cui la brillante maga Merlin e l’umano più potente del mondo, l’Escanor muscoloso.

Il Contro di Meliodas: pensare solo a se stesso

Meliodas è visto come un eroe personale per gli altri membri dei Seven Deadly Sins, ma nel complesso non è così eroico. Contrasta nettamente con altri eroi degli anime come All Might, il simbolo della pace, e Naruto Uzumaki, il ninja che ha posto fine al ciclo di odio e guerra nel suo mondo (tra gli altri).

All Might e Naruto non erano guidati dai propri interessi e hanno rischiato tutto per rendere il mondo intero un posto migliore, mettendo in pericolo anche la propria vita per le persone invece di agire secondo i loro desideri più egoistici.

Ma che dire di Meliodas? Combatte per il regno di Liones, ma alla fine è spinto dal suo amore per Elizabeth e farà qualsiasi cosa per proteggerla. Questo è virtuoso a modo suo, ma poi ritorna di nuovo il suo egoismo, abbandonando persino gli altri peccati e li scaccerà quando non possono aiutarlo e sembra che gli importi poco delle persone del regno.

Cambierà, inoltre, molte volte fazione, combattendo con le Dee e poi con i Demoni per amore di Elizabeth e assumerà un potere pericoloso e rischioso per i suoi obiettivi auto-orientati. Ispira gli altri peccati, ma è incostante, nella migliore delle ipotesi.

Meliodas è anche poco carismatico e sembra dare gli altri per scontati, anche la stessa Elizabeth. C’è il suo scandaloso brancolare e molestare l’amore della sua vita, cosa che fa impunemente e non ha paura di minacciare o intimidire i Peccati o altri alleati per meschine ragioni, persino Hawk, il maiale parlante amichevole.

Meliodas può essere il peccato dell’ira, ma sembra che si diverta troppo con quest’idea!

