Il cast di Obi-Wan Kenobi potrebbe includere la partecipazione di Temuera Morrison, attore neozelandese che ha recentemente debuttato in The Mandalorian come Boba Fett e che nel 2002 ha interpretato Jango Fett in Star War Episodio II – L’Attacco dei Cloni.

Stando a Kessel Run Transmissions Morrison si riunirebbe a Ewan McGregor e Hayden Christensen dopo le precedenti esperienze cinematografiche, ma non per il ruolo di Boba Fett.

Potrebbe infatti riprendere la parte del Comandante Cody (un personaggio di cui si era parlato questa Estate), dopo averlo interpretato in Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith del 2005.

Un altro ruolo potrebbe essere quello del Capitano Rex, altro clone di Jango visto nelle serie animate Star Wars The Clone Wars e Star Wars Rebels.

Obi-Wan Kenobi, quello che sappiamo finora

La miniserie Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow (The Mandalorian) su sceneggiatura di Joby Harold (King Arthur: Il potere della spada) e sarà ambientata dieci anni dopo il drammatico finale di Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith.

Ewan McGregor ha anticipato che il nuovo scontro tra il suo personaggio e quello di Hayden Christensen sarà piuttosto soddisfacente per tutti e si augura che gli spettatori se lo godano tanto quanto gli attori si divertiranno a girarlo.

Nel corso dell’Investor Day 2020 gli azionisti hanno potuto vedere in esclusiva un filmato che mostrava:

un Jedi con la spada laser accesa intento a proteggere un trio di ragazzini, mentre Darth Vader marcia sul Tempio Jedi con una legione di Clone Trooper;

una creatura simile a una pastinaca fluttuante sopra schiavi che lavorano su Tatooine, pianeta sul quale prenderà il via la serie;

un pianeta acquatico dove soldati armati sparano a una creatura marina dalle molte braccia;

Vader seduto su un trono mentre comunica con un ologramma;

la spada laser azzurra di un Obi-Wan incappucciato che si scontra con la spada rossa di Darth Vader, un immagine che evoca il precedente scontro tra i due su Mustafar.

Obi-Wan Kenobi e gli altri progetti in arrivo

A seguire un riepilogo delle prossime serie e film presentati nel corso dell’Investor Day 2020:

