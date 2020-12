All’interno delle pagine del numero 2 del 2021 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone per l’acquisto e negozi online, si è conclusa la prima parte di Chainsaw Man, uno dei manga rivelazione degli ultimi tempi scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto.

Precisiamo che, nonostante la conclusione, la seconda parte del manga arriverà a data da destinarsi e sarà realizzata sempre dall’autore, ma attraverso l’app di Shonen Jump Plus di Shueisha.

Gli autori di Jump salutano Chainsaw Man

Nonostante ciò, non si sono fatti attendere i commenti dei colleghi che pubblicano le loro opere sulla rivista settimanale per ragazzi. In particolare un omaggio è stato offerto da Kohei Horikoshi (My Hero Academia) e da Gege Akutami (Jujutsu Kaisen).

Con un piccolo pensiero nella tavola dei commenti, ecco come hanno salutato gli autori Chaisaw Man.

Kohei Horikoshi (My Hero Academia):

“E’ stato un manga originale e rivoluzionario ogni settimana. Grazie, Chainsaw Man!“

Gege Akutami (Jujutsu Kaisen):

“Ogni singola tavola era eccezionale! Congratulazioni, Fujimoto-sensei!“.

Ed ecco anche il commento del maestro per la fine della prima parte della sua opera:

“Grazie a tutti davvero per aver letto Chainsaw Man. Grazie anche a Uryu-san, Toyama-san, Nishida-san, Sugiyama-san, Arimoto-san, Ryu-san, Nagatsuki-san, Sasaki-san e a Ito-san per avermi aiutato nella produzione. Senza di loro non ci sarei riuscito da solo. A presto“.

L’adattamento anime di Chainsaw Man

In concomitanza alla fine del manga su Shonen Jump, è stato annunciato l’adattamento anime di Chainsaw Man i cui dettagli sono al momento ignoti.

Abbiamo già visto qui la prima key visual e appurato che la produzione sarà a cura di Studio MAPPA (Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale, Dorohedoro).

In occasione dell’annuncio, sempre Fujimoto-sensei ha commentato con le seguenti gioiose parole il futuro arrivo dell’anime:

“Chainsaw Man è come un copione di DoroHedoro e Jujutsu Kaisen, e lo studio di Dorohedoro e Jujutsu Kaisen produrrà l’adattamento anime!? Non posso proprio lamentarmi! Per favore procedete“.

Chainsaw Man in Italia

Ricordiamo nel frattempo che il manga originale, scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto (gia noto per Fire Punch) su Weekly Shonen Jump (Shueisha), è disponibile con il primo numero in Italia per Planet Manga.

I MIRACOLI A VOLTE SONO ANNUNCIATI DAL ROMBO ASSORDANTE DI UNA MOTOSEGA! Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone… Dall’autore di Fire Punch, la nuova, tagliente e crudele hit uscita dall’ormai leggendaria scuderia Shonen Jump!

