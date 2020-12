The Promised Neverland, il manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, ha rivelato il tragico passato di Sorella Krone in un recente capitolo speciale autoconclusivo pubblicato nel primo numero del 2020 di Weekly Shonen Jump.

Proprio come fatto per il capitolo prequel tutto dedicato a Ray, gli autori hanno collaborato ancora una volta per condividere il passato di uno dei suoi personaggi che non resta per molto tempo nelle scene.

Il passato difficile di Krone

Krone è stata uno dei principali antagonisti nell’arco narrativo della fuga dall’allevamento di Grace Field House, e nel manga principale abbiamo visto solo piccoli scorci del tragico percorso da lei intrapreso per cercare di diventare una mamma e mantenersi in vita.

Il capitolo speciale, invece, ha offerto ai lettori uno sguardo più concreto al suo passato.

Il capitolo inizia poco dopo che Krone si è fatta strada per diventare una delle candidate a madre. Mentre la giovane ragazza sta facendo del suo meglio per sopravvivere, si riunisce con un’altra candidata che viveva nel suo stesso allevamento, Cecile.

Sopravvivenza

Cecile la avverte di non mostrare debolezza a causa di quante poche delle ragazze diventano effettivamente sorelle, figuriamoci quindi mamme, e questo è sufficiente per sollevare le paure di Krone finché non scopre che solo una della sua classe avanzerà al livello di Sorella.

Così Krone e Cecile iniziano a tramare come scappare grazie a una mappa speciale creata da precedenti individui che pianificavano la fuga. Le due decidono quindi di mettere in atto il loro piano nel momento in cui vedono un’altra ragazza che non riesce a scappare per tanto, per questo motivo, viene uccisa.

Improvvisamente, quando Krone sembra ormai pronta a mettere in atto il piano, Cecile la tradisce svelando le sue intenzioni alla nonna, nonchè responsabile delle mamme.

Con un nuovo capovolgimento di fronte, sarà Cecile ad essere uccisa dal momento che la nonna ritrova la mappa di fuga a cui la ragazza stava lavorando, ma a quanto pare l’amica di Krone non stava propriamente giocando a suo sfavore.

Finale

Dopo la morte di Cecile, Krone diviene finalmente sorella e poi, come anticipato, si apprende che Cecile non bramava effettivamente di tradire l’amica, piuttosto desiderava che divenisse sorella e aiutarla a formarsi psicologicamente per sopravvivere al difficile incarico.