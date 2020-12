Alla conclusione del secondo episodio della stagione animata finale (61° secondo il progressivo delle precedenti stagioni) de L’Attacco dei Giganti, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Hajime Isayama, è stata svelata la sigla di chiusura integrale.

Intitolata Shock, la sigla è eseguita da Ando Yuko. Ecco a voi il video di seguito:

La opening invece, l’abbiamo vista qui, si intitola La mia Guerra ed è eseguita dal gruppo rock giapponese, Shinsei Kamattechan.

Il secondo episodio sarà visibile qui in Italia legalmente, gratuitamente e con sottotitoli in italiano dal 15 dicembre sia su VVVVID che su Amazon Prime Video.

La stagione finale de L’Attacco dei Giganti

Ricordiamo che la stagione finale de L’Attacco dei Giganti arriverà nel nostro Paese in simulcast legalmente e con sottotitoli in italiano dal 8 dicembre sia su VVVVID che su Amazon Prime Video. Entrambe le piattaforme on-demand distribuiranno la versione doppiata dal 19 dicembre 2020.

La produzione della serie anime è nata e si è sviluppata con i ragazzi di WIT Studio, i quali hanno realizzato un lavoro sopraffino, spettacolare e che ha avvicinato gli appassionati all’agghiacciante opera del maestro Isayama.

I ragazzi presso WIT hanno prodotto tre stagioni, ma il progetto si concluderà, appunto con la Stagione 4, con per opera dello studio MAPPA che ha preso le redini della produzione.

L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga Shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine. Ad oggi sono stati pubblicati 135 capitoli e i primi 130 sono raccolti in 32 volumi. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 31 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, ha esordito e trasmesso il 2° episodio.

Il franchise ha anche ispirato videogame, merchandise e tanto altro.

Trama

Un gigante che compare dal nulla distruggendo le mura della città. Quel giorno, l’umanità ricordò il terrore di essere controllati da loro… l’umiliazione di vivere come uccelli in gabbia. Tutto accadde 107 anni fa. L’intero genere umano… tranne pochi… fu divorato dai giganti. Tutta quella gente finì direttamente nello stomaco di quegli esseri. Fu così che i nostri antenati pensarono di costruire delle enormi mura che i giganti non avrebbero mai potuto oltrepassare. Riuscirono a creare un territorio al riparo dalla minaccia dei giganti, ma…tutto ciò fino a cinque anni fa. Ma ora è il nostro turno, degli esseri umani. D’ora in avanti… saremo noi a divorare i giganti! Adesso finalmente il genere umano può riprendersi la propria dignità. Possiamo vincere. Per l’umanità è il momento… di attaccare!

