Come annunciato tempestivamente nel nostro recente articolo, all’interno del secondo numero del 2021 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone e negozi online, è stato annunciato annunciato l’adattamento animato di Chainsaw Man, il manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto.

Chainsaw Man: l’anime

La serie anime sarà prodotta da Studio MAPPA (Jujutsu Kaisen, Dorohedoro, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale).

Il magazine ha quindi diffuso la prima key visual ufficiale che possiamo guardare in calce all’articolo.

Chainsaw Man: la fine del manga, per ora

Precisiamo che il manga, neo vincitore del premio Kono Manga Ga Sugoi!, si è concluso proprio nel numero 2 della rivista, ma è prevista a data da destinarsi una seconda parte. Qui tutti i dettagli in merito.

Chainsaw Man al Jump Festa 21

Il franchise avrà il suo spazio anche in occasione del Jump Festa 2021, evento tutto dedicato ai brand di casa Shueisha e dal quale vengono fuori annunci parecchio importanti.

Il Jump Festa si terrà il 19 e 20 dicembre in Giappone e qui riceveremo sicuramente aggiornamenti in merito l’anime.

Chainsaw Man in Italia

Ricordiamo nel frattempo che il manga originale, scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto (gia noto per Fire Punch) su Weekly Shonen Jump (Shueisha), è disponibile con il primo numero in Italia per Planet Manga.

I MIRACOLI A VOLTE SONO ANNUNCIATI DAL ROMBO ASSORDANTE DI UNA MOTOSEGA! Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone… Dall’autore di Fire Punch, la nuova, tagliente e crudele hit uscita dall’ormai leggendaria scuderia Shonen Jump!

Dal 18 aprile 2016 al 1° gennaio 2018 Fujimoto ha serializzato Fire Punch sulla rivista digitale Shonen Jump Plus; la serie, completa in 8 volumi, è stata pubblicata da Edizioni Star Comics in Italia:

La terribile “Strega del Ghiaccio” ha trasformato il mondo in una distesa di neve, fame e pazzia. E chi ha freddo è tremendamente attratto dal fuoco…La “benedizione” discesa su Agni rappresenta una speranza o piuttosto una maledizione? Agni e Luna sono due fratelli orfani, entrambi dotati del potere della rigenerazione. Cercano con ogni mezzo di aiutare la gente del loro villaggio a sopravvivere, fin quando non vengono attaccati da Doma, un uomo dotato della “benedizione” delle fiamme, che li condanna a un crudele destino…

