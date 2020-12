Nuovo membro aggiunto al cast di Titans 3, anche se questa volta non si tratta di una persona, bensì di un cane con un’incredibile storia alle spalle. Ad annunciarlo, con una foto che vede il cane con un mantello rosso, l’attore Joshua Orpin (Conner) su Instagram:

Il nome del cucciolo è Pepsi, ed ha un’incredibile storia alle spalle, raccontata dall’attore nel post:

Questo piccoletto è giovane, ma è già una superstar, con un incredibile storia alle spalle. È stato salvato dalla strada nel Missouri e portato in un rifugio, dove ha rischiato di essere soppresso. Era piccolo, impaurito e restio a socializzare ma, fortunatamente, è stato adottato da Melissa (trainer della serie) e il team di Krypto una settimana prima della pandemia. I ritardi di produzione causati dal Covid-19 gli hanno dato il tempo di cui aveva bisogno per riprendersi e allenarsi. Ora è sano, felice e coraggioso, un vero supereroe della vita reale! Questo serve solo a dimostrare come tutti gli animali abbiano un potenziale e meritino una seconda possibilità! Se state pensando di adottare, controllate i canili della vostra zona e le organizzazioni di soccorso, per adottare un nuovo membro della famiglia e il tuo migliore amico.

Krypto ha già fatto il suo esordio nella seconda stagione, ovviamente al fianco di Superboy.

Titans 3, le info sulla nuova stagione

Titans 3 porterà diverse novità rispetto alla precedente stagione. Come sappiamo, Jason Todd diventerà ufficialmente Cappuccio Rosso e l’azione principale si svolgerà a Gotham, coinvolgendo anche Spaventapasseri, Gordon e Barbara Gordon.

In precedenza, parlando a TV Line, il produttore esecutivo della serie Gary Walker ha rivelato alcune trame in cui Starfire verrà coinvolta in Titans 3:

Stiamo programmando una grande stagione per Kory quest’anno. L’arrivo di sua sorella e nemesi, Blackfire, spinge Kory in lungo un percorso in cui scopre sia i segreti del suo passato che la strada per il suo futuro… tutto ciò porterà Starfire a capire la sua vera vocazione. Inoltre, abbiamo a

Il produttore esecutivo Greg Walker ha inoltre parlato del ritorno di Donna Troy (Conor Leslie), anticipando connessioni spirituali con l’aldilà.

Ci sono modi grazie ai quali possiamo aggirare le normali regole di vita e di morte degli umani. Abbiamo alcune interessanti opportunità per storie con Donna Troy e Rachel protagoniste. Entreremo in una specie di fase di transizione. La DC Comics adora il Pozzo di Lazzaro, ma non ho commenti a riguardo. La sua storia verrà sicuramente esplorata però.

Tra i nuovi personaggi farà il suo esordio anche lo Spaventapasseri, noto villain del mondo di Batman. Questa la descrizione ufficiale del personaggio:

Conosciuto ai più come lo Spaventapasseri, Crane è attualmente un detenuto all’Arkham Asylum mentre offre il suo aiuto come consulente per il Gotham City Police Department.

Nella seconda stagione, abbiamo visto il passaggio definitivo di Dick Grayson da ex-Robin a Nightwing, con grandi cambiamenti a livello di convinzione per il leader del gruppo; la nuova stagione promette di far scoprire ancora di più l’eroe “emancipato” da Batman.

In attesa della nuova stagione acquista Titans – Massima Tensione