L’accoglienza da parte degli appassionati di Cyberpunk 2077 è stata altalenante, viste le differenze riscontrate dagli utenti fra la versione per PC del titolo e quelle per console old gen. Si tratta comunque di un videogioco molto atteso e per questo non sorprende che si stia pensando di realizzare non solo gadget, ma anche articoli differenti personalizzati a tema Cyberpunk 2077.

Per questo motivo Xbox, CD Projekt Red e la società no profit Limbitless Solutions hanno collaborato per creare una protesi nel mondo reale basata sul braccio bionico di Johnny Silverhand, il già da tempo iconico personaggio interpretato da Keanu Reeves in Cyberpunk 2077.

Come riportato da Xbox Wire, queste braccia protesiche a tema Johnny Silverhand saranno donate nella prossima sperimentazione clinica che inizierà nel 2021. Potete dare uno sguardo al prodotto finito qui di seguito:

È disponibile anche un video che mostra il dietro le quinte della realizzazione del progetto grazie al quale è possibile scoprire ulteriori dettagli che riguardano la sua nascita:

Limbitless Solutions è un’organizzazione senza scopo di lucro che utilizza la stampa 3D per creare braccia protesiche per bambini e adulti perfettamente funzionanti, per cui utilizzandole è possibile afferrare oggetti ed eseguire anche alcuni gesti, e sono progettate per essere molto più economiche di altre protesi sul mercato.

Cyberpunk 2077 è già disponibile per l’acquisto per PlayStation 4, Xbox One, PC con sistema operativo Windows e Google Stadia, mentre per Xbox Series X/S e PS5 il gioco verrà pubblicato il prossimo anno.

Acquistate Cyberpunk 2077 D1 Edition per PC QUI!