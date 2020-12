Boruto: i Kara debuttano nella serie anime

L’anticipazione in video dell’episodio 179 trasmessa alla conclusione del numero 178 apprendiamo che i componenti di spicco dell’organizzazione Kara, il gruppo di villain della serie Boruto: Naruto Next Generations, debutteranno ufficialmente in versione anime.

L’episodio in questione è previsto per domenica prossima, 20 dicembre 2020, e si intitolerà “Lo schema di Victor“.

In particolare i componenti ad apparire son Jigen (il leader), Delta, Amado e Victor e sarà curioso scoprire le loro interazioni dal momento che, come già sappiamo, la serie anime del sequel di Naruto non adatta direttamente gli eventi del manga, ma ne affronta prima alcuni riempitivi per espandere l’opera di Mikio Ikemoto e Masashi Kishimoto.

I componenti erano già apparsi in forma limpida con l’attuale opening dell’anime e il loro debutto nelle scene era ormai questione di tempo.

Ricordiamo che la serie anime sta attualmente affrontando l’arco narrativo del contenitore e molto presto vi sarà l’adattamento degli eventi canonici del ritorno di Ao.

In testa all’articolo possiamo guardare l’anteprima in video dell’episodio 178 che presenta i componenti di spicco di Kara.

Dove leggere Boruto in Italia

Boruto è edito in Italia da Planet Manga, mentre le ultime uscite sono disponibili legalmente, gratuitamente e in lingua inglese su MANGA Plus.

L’anime di Boruto in Italia

La serie anime è visibile in Italia legalmente e con sottotitoli in italiano attraverso il servizio streaming online di Crunchyroll.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 52 capitoli, e i primi 47 sono raccolti in 12 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 178 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

