L’Attacco dei Giganti 4 (qui trovate la mia recensione del primo episodio) non ci ha mostrato i Ricognitori in tutta la loro gloria, decidendo invece di seguire le gesta dei soldati Eldiani al servizio della nazione di Marley; tuttavia, la puntata ha fornito degli indizi sul destino di Ymir, il Gigante Mascella. La storia di Ymir è tragica, ma il destino che la attendeva avrebbe potuto esserlo ancora di più, dato che abbiamo avuto l’opportunità di scoprire cosa aveva fatto Marley all’ex amica di Historia una volta tornata in patria insieme a Zeke, il Titano Bestia!

È stato rivelato che Ymir ha il potere del Gigante Mascella nella seconda stagione dell’anime l’Attacco dei Giganti. Fortunatamente, Ymir aveva mangiato il precedente Gigante Mascella, riacquistando la sua umanità e tentando di costruirsi una vita sull’isola di Paradis, in cui è stata in grado di entrare in contatto con Historia, la futura regina della civiltà dentro le mura. Sebbene Ymir si sia unita al Corpo di Ricerca, ciò non le ha impedito di nascondere il suo potere di Gigante ai suoi amici.

Quando Ymir ha rivelato il suo potere per aiutare a salvare Historia, alla fine è stata rapita da Reiner e Bertholdt che stavano tentando di riportare lei ed Eren Jaeger nel Paese di Marley. Tuttavia, alla fine decise di avventurarsi a Marley senza la sua amica di una volta.

Con la premiere della quarta stagione, vediamo entrare in azione un nuovo Gigante Mascella che attacca i nemici di Marley con un aspetto decisamente diverso da quello di Ymir: ciò significa ovviamente che Ymir è stata divorata dal nuovo erede del potere. Anche se la morte di Ymir non viene mostrata sullo schermo, è un dato di fatto che l’amica di Historia non è più nella terra dei vivi.

