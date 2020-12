Dopo il nuovo trailer presentato ai Game Awards 2020, abbiamo potuto vedere qualche altro dettaglio su Nier Replicant, nella sua impronunciabile versione 1.22474487139 (che ricordiamo far parte del titolo ufficiale del gioco).

Osservando attentamente il trailer si noterà che questo remake non sarà un semplice riadattamento stilistico, di design e grafico del gioco originale datato 2010. Il gameplay infatti sembra profondamente mutato e adattato ai tempi moderni, rendendolo più simile a quel gioiello tecnico che fu Nier Automata invece che un gioco d’azione abbastanza grezzo che era l’originale.

In generale anche i movimenti e la fluidità del gioco sembrano totalmente diversi dal titolo originale, portando questo rifacimento a nuovi livelli che lo allontanano molto dal semplice “remake” in cui è quasi solo la veste grafica ad essere ritoccata.

Ci si aspetta dunque nuove mosse, combo e manovre. La stessa schivata sembra presa di pari passo da Automata. Anche i nemici sembrano comportarsi in maniera diversa e ci sono dunque delle forti speranze che il remake possa sistemare tutti i difetti di un gioco che fu sicuramente problematico ma comunque affascinante grazie ai suoi personaggi indimenticabili e storia emozionante.

Vi ricordiamo che il gioco è atteso per il 23 aprile 2021, e porta con sé grosse aspettative, specialmente dato il fatto che in molti si sono avvicinati alla saga grazie a Nier Automata, titolo sicuramente più rifinito e curato dal punto di vista ludico e tecnico. Non è chiaro invece se anche alcuni aspetti della storia siano stati ritoccati, espansi o addirittura modificati. Per quello dovremo aspettare l’uscita del gioco.

Nier – le varie versioni da prenotare

Dal sito ufficiale di Square Enix èpossibile prenotare la “White Snow Edition”. Questa versione include il gioco per la console di preferenza, in aggiunta ai i seguenti contenuti speciali:

“Lunar Tear” Collector’s Box

Steelbook – Una custodia in metallo con una fantastica illustrazione di Kazuma Koda.

Pin Badge Set – Spille di Grimoire Weiss, Grimoire Noir e Grimoire Rubrum, presentate in una vetrinetta speciale.

Script Set – Una serie di sette libri contenenti i dialoghi del gioco, esclusiva della White Snow Edition. Contenuti in una custodia rigida con illustrazione di copertina del character designer Akihiko Yoshida. Disponibile solo in lingua inglese.

Soundtrack CD Set – Due dischi, uno con tracce rielaborate per questo set di Nier Replicant ver.1.22474487139…, l’altro con arrangiamenti speciali, curati da Keiichi Okabe. Il set è presentato in una confezione di qualità ispirata al Grimoire Weiss.

