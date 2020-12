“Sono entusiasta di indossare la motosega ancora una volta“, ha detto Bruce Campbell, che ha dato vita ad Ashley J. Williams in più film e nella recente serie televisiva originale di STARZ Ash vs. Evil Dead.

Basato sul franchise di Evil Dead e sui personaggi creati da Sam Raimi, Robert Tapert e Bruce Campbell, il gioco spedirà i giocatori contro le forze del male che sono state scatenate dal Necronomicon Ex-Mortis, con immagini e suoni ispirati ai film La Casa, La Casa 2 e L’Armata delle Tenebre, oltre alla serie televisiva originale di STARZ Ash vs. Evil Dead. Lavora in una squadra di quattro sopravvissuti esplorando, saccheggiando, creando, gestendo la tua paura e trovando artefatti chiave per sigillare la breccia tra i mondi. Oppure prendi il controllo del potente demone kandarian per dare la caccia ad Ash e ai suoi amici mentre possiedi Deadites, l’ambiente e persino i sopravvissuti stessi mentre cerchi di ingoiare le loro anime!

Molte sorprese ti aspettano in questa sanguinosa battaglia contro il male che include i personaggi, l’orrore, l’umorismo e l’azione del franchise. Combatti in luoghi memorabili, tra cui la famigerata capanna nel bosco, animata da tonnellate di immagini terrificanti e dialoghi del tutto nuovi di Bruce Campbell. Scopri più di 25 armi e avanza in una varietà di alberi delle abilità per diventare più forte e sopravvivere in questa divertente esperienza cooperativa e PvP in Evil Dead: The Game.

