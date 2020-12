Batman v Superman – Dawn of Justice, secondo atto del DC Extended Universe dopo Superman – L’Uomo d’Acciaio dello stesso regista Zack Snyder, potrebbe godere di una nuova versione rimasterizzata.

Attraverso il social Vero il regista, impegnato anche nella director’s cut di Justice League per HBO Max, ha infatti anticipato di essere al lavoro insieme a Stefan Sonnenfeld di Company 3 per ripristinare l’aspect ratio usato per le proiezioni IMAX del film.

Snyder ha condiviso due foto esemplificative per mostrare le differenze tra i formati, affermando che l’aspect ratio IMAX permettere ai fan “di vedere un po’ di più” — ovvero porzioni di pellicola, quindi dettagli, tagliati fuori dal formato cinematografico standard.

In precedenza si era parlato di fino al 40% in più di immagine:

Uscito nei cinema italiani il 23 Marzo 2016, Batman v Superman – Dawn of Justice è diretto da Zack Snyder su sceneggiatura stesa da Chris Terrio e David S. Goyer.

Il cast include Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Henry Cavill (Clark Kent / Kal-El / Superman), Amy Adams (Lois Lane), Jesse Eisenberg (Lex Luthor), Diane Lane (Martha Kent), Laurence Fishburne (Perry White), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Holly Hunter (June Finch) e Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman).

A seguito dell’uscita cinematografica, il film ha goduto di una Ultimate Edition che ha aggiunto 31 minuti di scene inedite.

Warner Bros. descrive così Batman v Superman – Dawn of Justice, disponibile in DVD, Blu-ray e Digital Download che includono la ultimate edition del film:

Dopo lo scontro titanico con il generale Zod, Metropolis è stata rasa al suolo e Superman è la figura più controversa al mondo. Sebbene per alcuni sia ancora emblema di speranza, un numero crescente di persone lo considera una minaccia per l’umanità e cerca giustizia per il caos che ha scatenato sulla Terra. Per Bruce Wayne, Superman rappresenta chiaramente un pericolo per la società. Teme gli effetti di un tale potere incontrollato sulle sorti del mondo, e così decide di indossare la sua maschera e il mantello per riportare giustizia negli sbagli di Superman. La rivalità tra i due è accecata dalla furia, alimentata da rancore e desiderio di vendetta: nulla può dissuaderli dallo scendere in guerra. Tuttavia, una nuova oscura minaccia si fa strada con le fattezze di un terzo uomo: qualcuno che dispone di un potere più grande di quello di entrambi capace di soggiogare il mondo e di causare la distruzione totale.