Come ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dal 14 al 20 dicembre. Tra le uscite pietre miliari come Tex Willer e Nathan Never.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 14 al 20 dicembre – Inediti

NATHAN NEVER SPECIALE 31 Ritorno all’inferno

di Bepi Vigna e Dante Bastianoni

160 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 6,50

Dopo molti anni, Nathan Never ritorna nel primo livello della Città Est, alla ricerca di due archeologi industriali scomparsi misteriosamente durante un’escursione. Molte cose sono cambiate rispetto al passato, l’acqua ha invaso quasi completamente la città sotterranea, divenuta il rifugio di creature mostruose, una progenie frutto di esperimenti genetici proibiti. Una serie di trame criminali e connessioni segrete tra militari e scienziati legano il passato al presente dell’Agente Alfa.

NATHAN NEVER 355 Check Point 23

di Bepi Vigna e Romeo Toffanetti

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Passione, inganni e tradimenti fanno da preludio, in questa seconda parte, a un clamoroso

colpo di scena finale, che avrà conseguenze importanti sull’esistenza stessa dell’Agenzia Alfa! Mentre soffia un vento catabatico di eccezionale violenza, il letale androide Mark 13 impegna in una dura battaglia le Forze del Comando territoriale della città di Tergeste, costringendo Nathan Never a modificare i suoi piani per portare a termine la missione che gli è stata affidata da Solomon Darver. Ma non tutto andrà come programmato…

TEX WILLER N° 26 EL PASO DEL NORTE

uscita: 18/12/2020

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 64

Codice a barre: 977261184704600026

Soggetto: Mauro Boselli

Sceneggiatura: Mauro Boselli

Disegni: Bruno Brindisi

Copertina: Maurizio Dotti

John Coffin è vivo! Uno dei responsabili della morte di Sam Willer, il bieco avversario di Tex nell’avventura del Totem Misterioso, conduce indisturbato la sua carriera di bandito e trafficante d’armi. Ed è anche l’unico che potrebbe scagionare il nostro eroe dalle false accuse che lo perseguitano. Partito alla sua ricerca, Tex sta per scoperchiare un vero nido di serpenti, senza sospettare di avere alle costole anche i Texas Rangers…

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 14 al 20 dicembre – Ristampe

TEX CLASSIC 99 La città d’oro

di Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini

e Francesco Gamba

64 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 3,20

In una incredibile città d’oro scoperta da Tex e Tiger Jack nel mezzo del deserto e dove il tempo pare essersi fermato ai tempi dei primi conquistadores, i due pards si trovano a lottare al fianco di un manipolo di ribelli per liberare la popolazione dalla tirannia del Principe Nero, un malvagio usurpatore. Grazie a un ardito piano i nostri riescono a impadronirsi delle armi e delle munizioni custodite dei sotterranei della fortezza del nemico e con queste accendono la scintilla della rivolta. Lo scontro si rivela più duro del previsto ma, alla fine, i ribelli prevalgono sulla Guardia Nera del Principe che, però, conscio della sconfitta decide di vendicarsi e in un ultimo folle gesto fa crollare la diga adiacente alla città causandone la distruzione… Nell’episodio che segue, Tex, Kit e Carson si trovano a dare la caccia a Bill Cassidy, Red Curry e Sam Tracy, tre sanguinari banditi che hanno rapinato la banca di Yucca Flat seminando morte e devastazione…

TEX NUOVA RISTAMPA N° 464 HELLTOWN

uscita: 15/12/2020

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Codice a barre: 977112403704300464

Soggetto: Mauro Boselli

Sceneggiatura: Mauro Boselli

Disegni: Carlo Raffaele Marcello

Copertina: Claudio Villa

Allontanati da Dogtown con un trucco, i rangers non possono difendere il paese dal “branco” di Jack Thunder! Gli infernali banditi, che stanno cercando l’oro della Banda degli Innocenti, compiono uno sterminio e bruciano tutto per poi puntare su Heaven, dove vivono Lena e Donna. I pards si lanciano ventre a terra in direzione di Heaven, rimanendo bloccati in una trappola incendiaria. Intanto, i sette assassini sono arrivati a destinazione e, come prima mossa, cambiano nome alla pacifica cittadina, ribattezzandola Helltown!

