Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 17 dicembre, direttamente dal sito panini.

Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 17 dicembre

Le uscite Marvel 17 dicembre

MARAUDERS 9

Autori: Gerry Duggan, Matteo Lolli

Dicembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders #12

• Sebastian Shaw ha ucciso la Regina Rossa, sicuro di passarla liscia e di conquistare un seggio in più nel Consiglio Silente. E ci sta riuscendo!

• Non sa però di aver lasciato in vita un testimone della sua malefatta…

• Lockheed è vivo, e può raccontare tutto!

• Quale sarà la contromossa di Emma Frost e della sua nuova alleata?

WOLVERINE 7

Autori: Benjamin Percy, Viktor Bogdanovic

17 dicembre • 17×26, S.,

32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wolverine (2020) #5

• Tra Dracula, gli altri vampiri, Omega Red e alcune vecchie conoscenze, la villeggiatura canadese di Wolverine ha preso una gran brutta piega!

• Giusto in tempo per l’imminente bagarre di X of Swords!

• Ma cosa vuole esattamente Vlad da Logan?

• Benjamin Percy comincia a tessere il suo inquietante scenario!

MYSTICA: BELLA DA MORIRE

Autori: Brian K. Vaughan, Jorge Lucas, Michael Ryan, Manuel Garcia

Dicembre • 18,3×27,7, C.,

312 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: Mystique #1/13

• Dal grande Brian K. Vaughan, sceneggiatore di Runaways, Lost e Y: The Last Man!

• Per la prima volta in volume, la spy-story mutante con protagonista la letale Mystica!

• Una serie cult completa per un’imperdibile strenna!

• Prima di Krakoa e Dawn of X, la mutaforma aveva già lavorato con Charles Xavier: ecco come e perché!

OCCHIO DI FALCO: CADUTA LIBERA

Autori: Matthew Rosenberg, Otto Schmidt

Dicembre • 17×26, C.,

136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Hawkeye: Freefall (2020) #1/6

• C’è un nuovo Ronin in città, e la colpa delle sue malefatte sembra ricadere su colui che un tempo si celava dietro la sua maschera: Clint Barton!

• Occhio di Falco, tuttavia, ha cose più importanti di cui occuparsi: Hood, per esempio.

• Una nuova missione porta l’arciere degli Avengers ad affrontare alcuni dei più spietati criminali di New York.

• E, neanche a dirlo… qui si mette male!

AVENGERS VOL. 3: LA GUERRA DEI VAMPIRI

Autori: Jason Aaron, David Marquez, Andrea Sorrentino

Dicembre • 17×26, C.,

112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Avengers (2018) #13/17

• Dracula è scomparso, e tocca agli Avengers riportare l’ordine!

• Con la Transilvania in fiamme a causa di una lotta tra vampiri, il mondo intero rischia di finire nel caos più completo.

• Ad aiutare gli Eroi più potenti della Terra, l’ammazzavampiri dell’Universo Marvel: Blade!

• Inoltre, torniamo nel passato per assistere alle origini dell’Iron Fist di un milione di anni fa!

IRON MAN: EXTREMIS

Autori: Warren Ellis, Adi Granov

Dicembre • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Iron Man (2005) #1/6

• La storia che ha fatto entrare Iron Man nel terzo millennio!

• Che cos’è Extremis? Chi l’ha creato e perché? E in che modo potrebbe significare la fine per l’umanità come la conosciamo?

• Domande a cui Tony Stark dovrà assolutamente trovare una risposta, a costo di cambiare per sempre la propria esistenza.

• Un team creativo stellare per l’avventura che ha ispirato il film Iron Man 3.

Fantastici Quattro: 4

Autori: Steve McNiven, Roberto Aguirre-Sacasa

Data di uscita: 17 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 17X26 15,00 €

Contiene: Marvel Knights: 4 (2004) #1/7

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788891279484

• Uno spaccato della vita quotidiana della Prima Famiglia Marvel scritto dal drammaturgo Roberto Aguirre- Sacasa, showrunner della serie TV Riverdale, e disegnato dal fuoriclasse Steve McNiven (Civil War, Vecchio Logan).

• I Fantastici Quattro hanno affrontato minacce di ogni tipo, ma nulla li ha preparati a ciò che li aspetta ora: la bancarotta!

• Mister Fantastic, però, non è certo uno che si perde d’animo, e troverà una soluzione… giusto?

• Inoltre: una gita in campeggio prende una piega decisamente inaspettata.

Marvel Masterworks Spider-Man Vol. 16

Autori: Bill Mantlo, Gil Kane, Len Wein, Ross Andru

Data di uscita: 17 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 17X26 28,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #156/168, Amazing Spider-Man Annual (1964) #10

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

• Il passato torna a tormentare Peter Parker!

• Il Dottor Octopus è di nuovo tra noi e ha portato con sé lo spettro di Testa di Martello.

• Come se non bastasse, Kingpin è disposto a tutto per riportare in vita il figlio, mentre Punisher ha messo nel mirino Spidey e Nightcrawler degli X-Men… e New York è invasa dai dinosauri!

• Uno spettacolare salto negli anni 70 in perfetto stile Marvel!

Le uscite Panini Comics del 17 dicembre

STAR WARS – CACCIATORI DI TAGLIE VOL. 1: I PIÙ LETALI DELLA GALASSIA

Autori: Ethan Sacks, Paolo Villanelli

Gennaio 2021 • 17×26, B.,

128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Bounty Hunters (2020) #1/5, Empire Ascendant (2020) #1

Mai tradire un cacciatore di taglie… soprattutto se si tratta di Boba Fett! Una squadra composta dai più famosi e letali cacciatori di taglie – Boba Fett, Beilert Valance e Bossk – si vede costretta a collaborare per eliminare una pericolosa minaccia proveniente dal passato. Sono cattivi e sono in cerca di vendetta: sono alcuni degli individui più pericolosi della galassia!

ASSASSIN’S CREED: BLOODSTONE

Autori: Guillaume Dorison,

Ennio Bufi

Dicembre • 23,5×31, C.,

96 pp., col. • Euro 22,00

Contiene: Assassin’s Creed: Bloodstone #1/2

La lotta segreta tra Templari e Assassini raggiunge la guerra del Vietnam! Tutto inizia quando, nel presente, un giovane assassino della cella giapponese trova tracce di una cospirazione. Le sue indagini lo porteranno a scoprire il ruolo dei suoi confratelli nella terribile guerra nel sudest asiatico. In un unico volume, la più recente miniserie

collegata all’affascinante mondo di Assassin’s Creed, la fortunatissima saga videoludica di Ubisoft!

MAN-EATERS VOL. 3: OPERAZIONE RIVOLUZIONE

Autori: Chelsea Cain, Lia Miternique,

Elise McCall

Dicembre • 17×26, C.,

136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Man-Eaters (2017) #9/12

La sorprendente conclusione dell’innovativo thriller femminista candidato agli Eisner Awards come Miglior nuova serie! Come tutte le adolescenti, ogni volta che ha le mestruazioni Maude rischia di trasformarsi in un feroce felino mannaro, per questo ora si trova in un

centro di recupero dal panterismo. Da lì, insieme ad alcune amiche, darà il via a una rivoluzione, destinata a sovvertire il patriarcato e a sgominare un pericoloso complotto capitalista. O, almeno, così spera.

Asterix Collection – Box Set

Maggiori Informazioni

Autori: Jean-Yves Ferri, Didier Conrad

Data di uscita: 17 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0 28,00 €

Contiene: contiene i primi 4 brossurati della Asterix Collection

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Per Toutatis! Uno speciale cofanetto che raccoglie i volumi di Asterix prodotti dal nuovo, geniale team creativo che ha raccolto l’eredità degli immortali René Goscinny e Albert Uderzo. Le storie scritte dal pungente Jean-Yves Ferri e interpretate dal magistrale Didier Conrad in volumi brossurati all’interno di uno speciale gift box set: il regalo perfetto per qualunque appassionato, nonché il metodo più rapido per recuperare gli ultimi volumi in un’unica soluzione!

Le uscite Disney dal 17 al 23 dicembre

DISNEY BIG 153

Autori:AA.VV.

DICEMBRE • 12,5×18,5, B.,

416 pp., col. • Euro 6,00

Quattro “temi”, oltre 400 pagine di grandi avventure scelte tra i diversi decenni di pubblicazioni Disney. Paperone si lancia in imprese ai limiti dell’impossibile,

in Zio Paperone e il colpo di genio, firmata da Fabio Michelini e Massimo De Vita.

Le tre storie della serie Un salto nel Pippo Evo, scritte da Diego Fasano e disegnate da Giuseppe Dalla Santa, sono qui raccolte per la prima volta.

