Le novità Editoriale Cosmo di gennaio/febbraio 2021

Le novità Editoriale Cosmo di gennaio/febbraio 2021

I GRANDI MAESTRI 56: HÉCTOR OESTERHELD, FRANCISCO SOLANO LÓPEZ 1 L’ETERNAUTA PRIMA PARTE

Collana: Gli albi della Cosmo 63 Pagine: 176pp. b/n

Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788892970632 Prezzo: 7,90€

UN GRANDE EVENTO EDITORIALE, LA RIPROPOSIZIONE DI ALCUNE FRA LE PIÙ IMPORTANTI OPERE DEI GRANDISSIMI MAESTRI ARGENTINI – Una collana di cinque uscite che non può mancare nella collezione degli appassionati. Non potevamo che partire

con la storia più importante, l’Eternauta, che verrà presentata in due albi da edicola e fumetteria in edizione economica. E le sorprese non sono finite…

I CLASSICI DELL’EROTISMO ITALIANO 5: ULULA

Autore: Stefano Berti e Giovanni Romanini Collana: Cosmo Serie Gialla 101

Pagine: 192pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788892970601 Prezzo: 7,90€

TORNA LA SERIE DEDICATA ALLE GRANDI PROTAGONISTE DEL FUMETTO EROTICO

ITALIANO – Ogni numero è dedicato a un diverso personaggio e conterrà due avventure scelte fra le più rappresentative delle varie collane originali. Dopo la prima “miniserie” riprendiamo la corsa proponendovi le avventure di Ulula Von Hagen, bellissima modella che alla luce della luna diventa Ulula la licantropa! Ai disegni il grande e compianto Giovanni Romanini!

SHOWCASE PRESENTA 9: LANTERNA VERDE 1

Autore: Gardner Fox, John Broome, Carmine Infantino e Joe Giella

Collana: DC Showcase 9 Pagine: 528pp. b/n Formato: 17x26cm

Rilegatura: brossurato Codice: 9788869118241 Prezzo: 34,90€

QUESTO GIGANTESCO PAPERBACK DI PIÙ DI 500 PAGINE APRE A UN ALTRO ICONICO EROE DELL’UNIVERSO DC, LANTERNA VERDE – Il volume raccoglie i classici della Silver Age presentati originariamente su Showcase 22-24 e Green Lantern 1-17, presentando le primissime avventure del pilota Hal Jordan dopo essersi unito al corpo di difesa spaziale

delle Lanterne Verdi!

SAVAGE DRAGON 39 LA FUSIONE DELLE TERRE MULTIPLE

Autore: Erik Larsen Collana: Savage Dragon 39

Pagine: 144pp. colore Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788869119781 Prezzo: 16,90€

LE STORIE PIU’ RECENTI E INEDITE! – La terribile fusione delle terre multiple cancella il mondo che Malcolm Dragon conosceva! La drammatica morte di Dragon! Chicago ridotta in rovina! Il presidente Trump esilia Malcolm e la sua famiglia, che decide di iniziare una nuova vita a Toronto, in Canada! Contiene Savage Dragon 223-227.

SAVAGE DRAGON 14 LA FINE DEL MONDO

Autore: Erik Larsen Collana: Savage Dragon 14

Pagine: 128pp. colore Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788869119750 Prezzo: 14,90€

CONTIENE STORIE INEDITE IN ITALIA – Mentre Star e Dragon sono alla ricerca della scomparsa Amanda, un impostore prende le sembianze del detective crestato e uccide a sangue freddo un innocente! La tragica conseguenza è… niente più Mighty Man! Contiene Savage Dragon 70-75, inediti in Italia!

STRAY BULLETS 5. PERIPEZIE MIRABOLANTI

Autore: David Lapham Collana: Cosmo Comics 107

Pagine: 256pp. colore Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788892970250 Prezzo: 22,90€

UN VERO E PROPRIO GIOIELLO NOIR CHE CON QUESTO QUINTO VOLUME CONTINUA

A RIPROPORRE LA PRODUZIONE DI LAPHAM INEDITA IN ITALIA – La fuggiasca Virginia fa ritorno fra le tutt’altro che amorevoli braccia della madre rimasta vedova. Ritenuta una

reietta a scuola e in casa, nessuno ha idea di quanto in là potrebbe spingersi per proteggere sé stessa e il suo nuovo amico Leon…

JUDGE DREDD: THE AL EWING COLLECTION

Autore: Al Ewing Collana: Cosmo Comics 108 Pagine: 192pp. colore

Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato Codice: 9788892970281

Prezzo: 22,90€

QUESTO VOLUME DI JUDGE DREDD RACCOGLIE UNA SERIE DI STORIE SCRITTE DALLA

NUOVA SUPERSTAR DELLA MARVEL, L’INGLESE AL EWING – I lettori di comics lo hanno conosciuto prima sulle pagine di Avengers e di X-Men, ma l’autore è letteralmente esploso

nel 2018 grazie a un ciclo di storie horror per la serie Immortal Hulk, oggi una delle più apprezzate della Marvel, che gli sono valsi incarichi di promo piano come sceneggiatore dei nuovi Guardiani della Galassia.

DOCTOR WHO 6 TREDICESIMO DOTTORE VECCHI AMICI

Autore: Jody Houser, Roberta Ingranata, Rachael Stott, Enrica Eren

Angiolini e Tracy Bailey Collana: Doctor Who 6 Pagine: 112pp. colore

Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788892970205 Prezzo: 13,90€

DALLA SCENEGGIATRICE CANDIDATA AL PREMIO EISNER JODY HOUSER E DALLA MATITA

DI ROBERTA INGRANATA – Il terzo appuntamento con la prima incarnazione femminile

del Doctor Who interpretata da Jodie Whittaker! Accusata del furto della preziosa Gemma di Niag, il Dottore e i suoi amici si lanciano alla ricerca del reale colpevole, per ritrovarsi a confronto con una vecchia conoscenza del Dottore: il Signore del Tempo ribelle, noto con il nome di Corsaro!

ASPEN UNIVERSE DECIMATION

Autore: Vince Hernandez, Marco Renna, Federico Blee e Mark Roslan

Collana: Cosmo Comics 109 Pagine: 144pp. colore Formato: 17x26cm

Rilegatura: brossurato Codice: 9788892970267 Prezzo: 16,90€

SECONDO APPUNTAMENTO CON GLI UNIVERSI DI FATHOM E SOULFIRE UNITI,

NEL PIÙ LETALE DEI CROSSOVER MAI VISTI – Le più spietate delle antieroine della Aspen si riuniscono sotto lo stendardo della malvagia Orlana, la principessa della morte, che grazie ai propri poteri mentali è pronta a seminare distruzione in ogni angolo del mondo – senza lasciare alcuna via di scampo per nessuno!

SONATA 2 LA CITTADELLA

Autore: David Hine, Brian Haberlin e Geirrod Van Dyke

Collana: Cosmo Comics 110 Pagine: 176pp. colore Formato: 17x26cm

Rilegatura: brossurato Codice: 9788892970212 Prezzo: 19,90€

SECONDO APPUNTAMENTO CON LA SERIE FANTASY STEAMPUNK NATA DALLA MENTE DEL CO-CREATORE DI WITCHBLADE – Un mix imperdibile di amore, tradimenti e follia in un’ambientazione unica! Il sogno di un’Utopia pacifi ca si tramuta in un incubo con una guerra senza quartiere che scoppia fra le strade di Perdita. Per salvare la sua gente, Sonata viaggia fi no alla Cittadella per trovare l’ultimo degli Antichi Déi.

RED SONJA / VAMPIRELLA 2 PERDUTE NEL TEMPO

Autore: Jordie Bellaire, Drew Moss, Rebecca Nalty e Becca Carey

Collana: Cosmo Fantasy 57 Pagine: 176pp. colore Formato: 17x26cm

Rilegatura: brossurato Codice: 9788892970304 Prezzo: 19,90€

SECONDO APPUNTAMENTO DEL TEAM-UP PIÙ SEXY DEL MOMENTO: RED SONJA, LA DIAVOLESSA CON LA SPADA, INCONTRA VAMPIRELLA, LA FIGLIA DI DRAKULON – Di nuovo insieme! Dopo mesi di separazione (o giorni? Ore? Minuti? Le bizzarrie del viaggio nel tempo…), Red Sonja e Vampirella si sono ritrovate… Ma sarà una pace di breve durata! Un nuovo un male è in agguato nel fl usso temporale, qualcosa di grande, qualcosa di cattivo, qualcosa che nessuna di loro può gestire da sola!

AMERICAN FLAGG! 7 IL COMPAGNO REUBEN FLAGG

Autore: Howard Chaykin, John Francis Moore, Mike Vosburg e Richard Ory

Collana: Cosmo Golden Age 26 Pagine: 272pp. colore Formato: 17x26cm

Rilegatura: brossurato Codice: 9788892970328 Prezzo: 29,90€

SETTIMO E ULTIMO VOLUME DEDICATO ALLA RIPROPOSTA INTEGRALE E CRONOLOGICA DELLE VICENDE DI REUBEN FLAGG, IL PLEXUS RANGER IDEATO DA HOWARD CHAYKIN – Non c’è mai pace per il povero ranger Flagg: i suoi doveri lo portano nientemeno che in Russia! Ma riuscirà a resistere ai giochi di potere che rischiano di allontanarlo dalla retta via?

WEIRD TALES PRESENTA: I GRANDI ANTICHI 1

Autore: Jean-Marc Laine e Bojan Vukic Collana: Cosmo Serie Blu 101

Pagine: 96pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788892970618 Prezzo: 5,90€

CONTINUA LA RIPROPOSIZIONE A COLORI DELLE MIGLIORI STORIE DELLA COLLANA WEIRD TALES, PENSATA PER UNIRE I TEMI DI H. P. LOVECRAFT CON QUELLI DEI GRANDI

MOSTRI FANTASTICI DELLA LETTERATURA ANGLOSASSONE – Ishmaêl è un giovane marinaio che sogna di salire a bordo di una baleniera e di partire per un’avventura sui sette

mari. Una sera incontra Herman Melville, uno strano personaggio che gli racconta la folle storia del giovane capitano Achab che decide di andare a cacciare il gigante dei

mari … il Kralen. Ma quest’ultimo ignora che un marinaio, sopravvissuto, ha conservato un libro misterioso e la conoscenza di preghiere empie!

I PROTAGONISTI DEL FUMETTO: BRACCIO DI FERRO 4

Autore: Aa. Vv. Collana: I Grandi Maestri 48 Pagine: 144pp. b/n

Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Codice: 9788892970625

Prezzo: 5,90€

UNA SELEZIONE DI STORIE AL FULMICOTONE, CURATA DAL SUPER ESPERTO LUCA BOSCHI – Alcune delle migliori avventure scritte e disegnate dalla crema degli autori italiani dell’epoca

IL MERCENARIO 11 IL VOLO

Autore: Vicente Segrelles Pagine: 64pp. colore Formato: 24x32cm

Rilegatura: cartonato Codice: 9788869119637 Prezzo: 19,90€

L’UNDICESIMO VOLUME (DI 13) DELLA PIÙ IMPORTANTE SAGA FANTASY A FUMETTI EUROPEA – Sta succedendo qualcosa di terribile nel Monastero del Cratere: il Lama, il saggio da cui dipende l’Ordine, sta morendo, e se ciò accade tutto cadrà a pezzi. Ma Ky sa

che in Geos puoi ancora trovare il rimedio che gli salva la vita e, nonostante l’opposizione iniziale del Lama, la giovane donna e il Mercenario riescono a viaggiare di nuovo sul pianeta gemello…

