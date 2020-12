Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 17 dicembre, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 17 dicembre

BATMAN/SUPERMAN 7

Autori: Joshua Williamson, Nick Derington, Clayton Henry

17 dicembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #8/9

• Il Generale Zod vuole riportare alla vita Kandor, ed è pronto a spazzare via chiunque trovi sul suo cammino!

• Riusciranno Batman, Superman e Ra’s al Ghul a fermare un esercito di zombi kryptoniani?

• L’epica conclusione di Il compromesso di Kandor… e la prima parte di un nuovo arco narrativo disegnato da Clayton Henry: Atomico!

• Chi è il responsabile dei bizzarri e letali esperimenti in atto nella comunità supereroistica? E cosa c’entra Ultra-Humanite con tutto questo?

JUSTICE LEAGUE 7

Autori: Robert Venditti, Aaron Lopresti, Doug Mahnke

17 dicembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #42/43

• Ultimo atto per l’Invasione dei Superman!

• Con Wonder Woman nelle mani dei nemici, la Justice League mette in moto il suo piano.

• Nel frattempo, però, la morsa dell’Eradicatore si stringe attorno alla Terra…

• Robert Venditti chiude il suo primo arco narrativo coadiuvato da Doug Mahnke e Aaron Lopresti!

SUPERMAN 14

Autori: Brian M. Bendis, Ivan Reis

17 dicembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Superman #25

• Episodio super-speciale: entra in scena una nuova, colossale minaccia!

• Il suo nome è Synmar, ed è un guerriero creato per rappresentare un’intera specie aliena.

• Si è addestrato ogni giorno della sua vita per un solo e unico scopo…

• …distruggere Superman, la Terra e tutti i suoi abitanti!

HARLEY QUINN E LE BIRDS OF PREY 1

Autori: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti

Dicembre • 21,6×27,6, B., 32 pp., col., • Euro 5,90

Contiene: Harley Quinn and the Birds of Prey (2020) #1

• Amanda Conner e Jimmy Palmiotti tornano a firmare una storia di Harley Quinn!

• Non perdete il grande ritorno dell’Arlecchina del Crimine a Gotham City…

• …con le Birds of Prey che corrono in aiuto della loro vecchia compagna di squadra!

• L’inizio di una storia in quattro parti che farà la gioia sia dei fan della serie targata I Nuovi 52 che di quelli dei film con Margot Robbie.

CRISI D’IDENTITÀ

Autori: Brad Meltzer, Rags Morales

Dicembre • 17×26, C., 248 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Identity Crisis #1/7

• La storia che ha scosso l’intero Universo DC dalle fondamenta!

• Un misterioso assassino conosce le vere identità dei supereroi e intende colpirli dove fa più male.

• Il segreto più oscuro e sepolto della comunità metaumana sta per esser rivelato!

• Un emozionante e straziante evento scritto dal romanziere Brad Meltzer e illustrato da Rags Morales.

MARTIAN MANHUNTER: IDENTITÀ

Autori: Steve Orlando, Riley Rossmo

Dicembre • 17×26, C., 304 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Martian Manhunter

• Steve Orlando e Riley Rossmo reinventano Martian Manhunter con un’opera acclamata da pubblico e critica!

• Su Marte, J’onn J’onzz era un poliziotto corrotto fino al midollo, ma una volta giunto sulla Terra ha ottenuto la possibilità di redimersi.

• La sua vita, però, sta per cambiare per sempre a causa di un frammento del suo pianeta natale e di un misterioso omicidio.

• Un nuovo inizio per l’eroe della Justice League, con sconcertanti rivelazioni sul suo passato!

HOUSE OF WHISPERS VOL. 2: ANANSE

Autori: Nalo Hopkinson, Dan Watters, Dominike “DOMO” Stanton, Nelson Blake II

Dicembre • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: House of Whispers (2018) #7/12

• Dal mondo creato da Neil Gaiman, tornano le incredibili storie della nuova Casa dei Sussurri!

• Il perfido Shakpana sta scatenando un’infezione magica sul mondo degli esseri umani.

• Solo la divina Erzulie può fermarlo, ma per mettere le cose a posto deve rivolgersi ad Ananse, il ragno che colleziona storie.

• Bugie, segreti, racconti dal passato… ci si potrà davvero fidare di lui?

Nel frattempo, acquista Batman – L’ultimo cavaliere sulla terra