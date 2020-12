Patty Jenkins, regista nota per i due film su Wonder Woman, dirigerà il film che porterà la saga di Star Wars in una nuova era della galassia.

Star Wars: Rogue Squadron condivide il titolo con quello di una serie di videogame sviluppati da LucasArts e Factor 5 e pubblicati per PC e console Nintendo dal 1998, da cui sono stati tratti anche romanzi.

Intervistata da IGN, la regista ha chiarito il rapporto tra il suo film e i videogiochi affermando che racconterà una storia originale piuttosto che un adattamento diretto degli altri media.

Patty Jenkins ha infatti dichiarato che il film sarà influenzato dai giochi e dai libri, che renderà omaggio a quello che è venuto prima, ma sarà una storia originale per la quale è molto entusiasta.

Patty Jenkins e Rogue Squadron

Patty Jenkins metterà in Rogue Squadron una parte importante della propria esperienza personale, bilanciando “l’azione e il cuore” grazie alla sua visione artistica.

Figlia di un pilota, ricorda che alcuni dei suoi ricordi più belli sono legati a vedere la squadra del padre decollare ogni mattina con gli F4, ascoltare e percepire la loro potenza e grazia che ispirano meraviglia.

La scomparsa del padre, venuto a mancare mentre prestava servizio per la patria, ha accesso in lei un desiderio ardente di incanalare tutte quelle emozioni in un grande film sui piloti.

Non solo il film di Patty Jenkins nel futuro di Star Wars

Al cinema il film di Patty Jenkins sarà seguito dal film di Taika Waititi al momento senza titolo, mentre su Disney+ gli abbonati potranno guardare:

Ahsoka , con Rosario Dawson ;

, con ; Andor , prequel di Rogue One – A Star Wars Story;

, prequel di Rogue One – A Star Wars Story; Rangers of the New Republic , spin-off di The Mandalorian;

, spin-off di The Mandalorian; Lando , serie evento di Justin Simien (Dear White People);

, serie evento di (Dear White People); Obi-Wan Kenobi , serie limitata con Ewan McGregor e Hayden Christensen ;

, serie limitata con e ; The Acolyte , la serie al femminile di Leslye Headland ;

, la serie al femminile di ; Star Wars: The Bad Batch , la serie animata sul gruppo omonimo;

, la serie animata sul gruppo omonimo; Star Wars: Visions , antologia realizzata da 10 studi di anime;

, antologia realizzata da 10 studi di anime; A Droid Story, che ci presenterà un nuovo droide guidato da R2-D2 e C-3PO.

Inoltre è stata confermata la terza stagione di The Mandalorian.

