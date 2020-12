Le novità Star Comics di Febbraio 2021 vedono i debutti dell’anime comics di Dragon Ball GT, di Detective Conan – Zero’s Tea Time e della nuova serie del maestro Kazuo Umezz.

Di seguito possiamo consultare tutte le novità Star Comics di Febbraio 2021, qui le uscite in arrivo a Gennaio 2021; qui e qui gli ultimi annunci.

BLUE SUMMER BOX

di Nagisa Furuya

€ 13,00

Chiharu Saeki e Wataru Toda sono entrambi appassionati di film e proprio da questa passione comune germoglia la loro amicizia. Il tempo che passano insieme è piacevole e le giornate trascorrono con naturalezza, finché un giorno accade qualcosa che cambia completamente il loro rapporto. In un turbinio di emozioni incontrollabili, Chiharu propone a Wataru di sfruttare le vacanze estive per fare una sorta di pellegrinaggio…

Due liceali, un’estate e un viaggio: gli ingredienti perfetti per una travolgente storia d’amore! Due volumi, You Are in the Blue Summer e The Blue Summer and You, in un esclusivo box assolutamente da non perdere!