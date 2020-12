Dopo avervi riportato l’annuncio di una nuova edizione del capolavoro delle historietas, ma non solo, L’Eternauta arrivano i primi dettagli della edizione targata Editoriale Cosmo grazie al catalogo Manicomix che anticipa le novità che vedremo a febbraio 2021.

L’Eternauta – la nuova edizione Editoriale Cosmo

Confermato il debutto a febbraio, ecco i dettagli:

I GRANDI MAESTRI 56: HÉCTOR OESTERHELD, FRANCISCO SOLANO LÓPEZ 1

L’ETERNAUTA PRIMA PARTE

Pagine: 176pp. b/n

Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 7,90€

Una collana di cinque uscite che non può mancare nella collezione degli appassionati. Non potevamo che partire con la storia più importante, l’Eternauta, che verrà presentata in due albi da edicola e fumetteria in edizione economica. E le sorprese non sono finite…

Ricordiamo che L’Eternauta diventerà presto una serie TV per Netflix, cliccate QUI per i detttagli.

L’Eternauta

L’Eternauta è un fumetto di fantascienza scritto da Héctor Oesterheld e disegnato da Francisco Solano López e pubblicato dal 1957 sulla rivista Hora Cero, in Argentina, dove raggiunse un notevole successo venendo ristampato più volte, e poi nel resto del mondo raggiungendo una fama tale da venire considerato un capolavoro del fumetto mondiale.

La saga venne riscritta da Oesterheld nel 1969 rendendo più espliciti i riferimenti alla situazione geopolitica del sudamerica del periodo e venne ridisegnata da Alberto Breccia in una personalissima e innovativa versione che viene considerata un capolavoro dalla critica.

La trama è spesso considerata una sorta di anticipazione del golpe argentino del 1976 di Jorge Videla, e del quale rimarrà vittima lo stesso Oesterheld scomparso nel 1977.

I cicli:

L’Eternauta (1957): Héctor Oesterheld (sceneggiatura), Francisco Solano López (disegni)

L’Eternauta (1969): Héctor Oesterheld (sceneggiatura), Alberto Breccia (disegni); (remake del primo ciclo)

L’Eternauta, parte seconda/L’Eternauta – Il ritorno (1976) Héctor Oesterheld (sceneggiatura), F. Solano López (disegni)

L’Eternauta, parte terza (1983) Alberto Ongaro (sceneggiatura), Mario Morhain e Osvaldo Walter Viola (disegni)

L’Eternauta, il mondo pentito (1997-1998) Pablo Maiztegui (sceneggiatura) e Solano López (disegni); Pubblicato su Euracomix n. 136, Editoriale Aurea

El Eternauta, el odio cosmico (1999) Pablo Muñoz, Ricardo Barreiro (sceneggiatura), Walther Taborda e Gabriel Rearte (disegni) – (inedito in Italia)

L’ultimo Eternauta (2003 – 2006) Pablo Maiztegui (sceneggiatura) e F. Solano López (disegni)

L’Eternauta in Italia

L’Eternauta è stato pubblicato nel 1977 sul settimanale Lanciostory e successivamente su una rivista omonima. Negli anni novanta venne ristampato dalla Eura Editoriale in tre volumi nella collana Euracomix nei primi tre volumi della collana Fantacomix Day. Nel 1979 è stata pubblicata, in maniera integrale, dall’editore Comic Art.

In seguito, per lungo tempo non è stato possibile ristampare in Italia nuove edizioni per problemi sui diritti: una nuova edizione è stato pubblicata nel 2011 edita dalla 001 edizioni effettuando nuove scansioni dalle tavole originali recuperate.

Per l’edizione pubblicata sul settimanale Lanciostory le tavole vennero rimontate con l’approvazione di López per essere adattate al formato della rivista. Si è anche intervenuto nel dare a qualche oggetto un aspetto più moderno (per esempio la radio così com’era stata disegnata da Solano López è diventata una a transistor) e a dare un’ambientazione più attuale alla vicenda.

L’Eternauta II nel 2012 è stato ristampato dalla 001 con il titolo L’Eternauta – il ritorno. L’ultimo Eternauta venne pubblicato in 5 volumi da 001 Edizioni, 2016-2017.

