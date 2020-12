Attraverso la sua pagina facebook ufficiale sono state diffuse le uscite Editoriale Cosmo di dicembre 2020.

In questo ultimo mese dell’anno troveremo in libreria e fumetteria due volumi targati DC, uno dedicato a Batman e l’altro a Wonder Woman, mentre continuano Fathom, Judge Dredd, Savage Dragon e Doctor Who.

Per il versante franco-belga da segnalare invece il secondo volume di Orchi e Goblin e l’ottavo volume di Michel Valiant Nuova Serie.

Le uscite Editoriale Cosmo di dicembre 2020

DC Showcase – Batman Volume 3

528 pp. b/n – 34.90 €

Orchi e goblin Volume 2

128 pp. col – 16.90 €

128 pp. col – 16.90 €

Doctor Who Volume 4

112 pp. col – 13.90 €

112 pp. col – 13.90 €

Savage Dragon Volume 12

128 pp. col – 14.90 €

128 pp. col – 14.90 €

128 pp. col – 14.90 € Wonder Woman The War Years

304 pp. col – 24.90 €

Stray Bullets Volume 4

256 pp. b/n – 22.90 €

256 pp. b/n – 22.90 €

Fathom Volume 5

208 pp. col – 23.90 €

208 pp. col – 23.90 €

208 pp. col – 23.90 € Judge Dredd – America

144 pp. col – 16.90 €

Gears of War Volume 3

176 pp. col – 19.90 €

176 pp. col – 19.90 €

Bassa Marea di Jean-Pierre Gibrat

72 pp. col – 19.99 €

72 pp. col – 19.99 €

Prince Valiant Volume 16

112 pp. col – 24.90 €

112 pp. col – 24.90 €

Michel Vaillant Nuova Serie 8

64 pp. col – 16.90 €

64 pp. col – 16.90 €

Lucky Luke – Inferno di Cotone

48 pp. col cart. – 14.90 €

48 pp. col cart. – 14.90 €

Braccio di Ferro Volume 2

144 pp. b/n – 5.90 €

144 pp. b/n – 5.90 €

Simone Bianchi – Ego Sum (I Grandi Maestri Annual)

96 pp. col – 5.90 €

96 pp. col – 5.90 €

I Grandi Maestri 96 – Sergio Toppi – Lampi

96 pp. col – 5.90 €

96 pp. col – 5.90 €

La fidanzata del Dr. Septimus

56 pp. col cart.-24.90 €

56 pp. col cart.-24.90 €

Altuna – Voyeur Cofanetto

€ 89.70

€ 89.70

Bloodborne Cofanetto

€ 51.60

€ 51.60

Dark Souls Cofanetto

€ 51.60

€ 51.60

Penny Dreadful Cofanetto

€ 51.60

€ 51.60

Editoriale Cosmo ha anche annunciato che la collana I Classici del Fumetto Erotico Italiano proseguirà con altri volumi che usciranno in edicola e fumetteria a partire dal prossimo mese di Febbraio.

Il post pubblicato su Facebook recita infatti:

Le protagoniste dei fumetti erotici italiani stanno tornando… da febbraio 2021 in edicola e fumetteria!

L’annuncio è accompagnato dall’immagine di copertina di un albo di Ulula, serie lanciata nel 1981 da Edifumetto; al momento non è stato reso noto quali altre serie verranno proposte questa volta da Editoriale Cosmo.

