Joe e Anthony Russo sono conosciuti per aver diretto film Marvel come Avengers: Endgame, ma hanno anche altri progetti con le star dell’MCU. Recentemente hanno diretto Cherry con Tom Holland, inizieranno presto a lavorare a The Grey Man con Chris Evans, hanno prodotto City of Crime con Chadwick Boseman lo scorso anno, fra gli altri.

Oltre ad averlo prodotto, Joe Russo ha anche scritto la sceneggiatura di Extraction, il film d’azione di Netflix con Chris Hemsworth. Il film è stato un grande successo per Netflix, quindi non sorprende che i Russo abbiano pensato a un sequel. Secondo un recente report di Collider, le riprese dovrebbero iniziare il prossimo anno. Ecco quanto dichiarato da Joe Russo:

“L’intenzione è di iniziare a girare Extraction 2 il prossimo autunno. Chris è un ragazzo impegnato, quindi dobbiamo capire il suo programma, ma questo è l’obiettivo al momento“.

Durante l’intervista, Joe Russo ha anche parlato dell’idea di un “Extraction Universe”, che potrebbe includere un film incentrato sul personaggio di David Harbour in Extraction, Gaspar.

“Continuo a non dire troppo perché penso che sia più eccitante sorprendere le persone, ma dirò questo: stiamo lavorando per costruire un universo di film che potrebbe potenzialmente esplorare alcuni degli altri personaggi del primo film e alcuni nuovi personaggi, e che mostri più interazioni fra le storie dei personaggi. Quindi, se siete interessati al personaggio di David Harbour, potreste vederlo in un futuro film di Extraction.

Per quanto riguarda Extraction 2, i fan dovranno aspettare per sapere se il film sarà un prequel o un sequel.

Il primo film della serie, Extraction, è ora disponibile in streaming su Netflix.

