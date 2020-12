Nicolas Cage continua ad avere una delle carriere meno prevedibili a Hollywood passando ora su Netflix per condurre una nuova serie comica in cui esplorerà le origini di alcune delle parolacce più usate in lingua inglese. Sì, avete letto bene. Il gigante dello streaming ha annunciato History of Swear Words, presentato da Cage e che debutterà all’inizio del 2021. La serie comica sarà composta da 6 episodi, ognuno dei quali sarà dedicato alla scoperta della storia di una parolaccia.

La sinossi ufficiale di Netflix per History of Swear Words recita:

“Un’istruzione basata sulle imprecazioni: la lezione di storia di cui non sapevi di aver bisogno. History of Swear Words, condotta da Nicolas Cage, è una serie rumorosa e orgogliosamente profana che esplora le origini, l’uso della cultura pop, la scienza e l’impatto culturale delle parolacce. Attraverso interviste con esperti di etimologia, cultura pop, storici e intrattenitori, la serie di sei episodi si tuffa nelle origini di “F ** k”, “Sh * t”, “B * tch”, “D ** k”, “Pu ** y” e “Damn” “.

A unirsi a Cage nella serie c’è un lungo elenco di comici che include Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, London Hughes, Jim Jefferies, Zainab Johnson, Nick Offerman, Sarah Silverman, Baron Vaughn e Isiah Whitlock Jr. Cage si consulterà anche con esperti che includono Benjamin Bergen (PhD, Scienziato Cognitivo, autore di “What The F”), Anne Charity Hudley (PhD, Linguista e Insegnante), Mireille Miller-Young (PhD, Professoressa di Stdi Femministi), Elvis Mitchell (critico cinematografico e presentatore di “The Treatment” su KCRW), Melissa Mohr (PhD, autrice di “Holy Sh * t: A Brief History of Swearing”) e Kory Stamper (Lessicografa, autrice di “Word By Parola”).

History of Swear Words darà il via a un intenso 2021 per Cage, che di recente ha recitato in Jiu Jitsu e ha prestato la sua voce al sequel animato della Universal The Croods: Una Nuova Era. I film con Cage in programma per il nuovo anno includono Pig, Willy’s Wonderland e The Unbearable Weight of Massive Talent, in cui Cage interpreta se stesso e anche una versione romanzata di se stesso.

History of Swear Words con Nicolas Cage sarà disponibile in streaming il 5 gennaio su Netflix. Guardate il primo trailer della serie comica nel video!

