Le uscite manga Magic Press del 15 Dicembre 2020 segnano il debutto de Il Matrimonio di Lala di Tamekou, nuova proposta della collana yaoi 801, e vedono la conclusione di Electric Delusion con il volume 4 e di W Tails Cat con il volume 3.

A seguire tutte le uscite manga Magic Press del 15 Dicembre 2020, qui gli ultimi annunci.

Le uscite manga Magic Press del 15 Dicembre 2020

Il Matrimonio di Lala 1

di Tamekou

€ 6,90

Lala è stata promessa in sposa a un ricco mercante di nome Uruji, ma la giovane è innamorata di un altro uomo. Per questo Ramudan, suo fratello gemello, si offre di sostituirsi a lei il giorno delle nozze per dare a sua sorella il tempo di fuggire con l’amante. Durante la cerimonia l’inganno sembra non essere stato scoperto…ma la prima notte di nozze la faccenda si fa complicata! Tuttavia, la reazione di Uruji davanti al fisico decisamente poco femminile di Ramudan è davvero inaspettata.

Electric Delusion 4

di Yonezou Nekota

€ 6,90

I due amici d’infanzia Shunpei e Fumi sono ormai una coppia consolidata, anche se l’ombra di qualche insicurezza ancora incombe sul loro rapporto. Fumi crede che Shun non sia ancora sicuro di quello che vuole: il cielo tornerà sereno sopra di loro in questo quarto e ultimo volume della serie? Yonezou Nekota, autrice dell’amatissima serie yaoi “Trattami con dolcezza”, torna a raccontarci dei primi passi di una giovane coppia in una dolce e piccante serie inedita.

Messe a Nudo 2

di Linda

€ 7,50

Linda, il maestro (o maestra?) giapponese dell’erotismo e della morbosità torna nella collana Black Magic con un secondo volume della serie “Messe a nudo”. La vita universitaria continua per le tre bellissime studentesse Mayumi, Rumi e Rena che, quando si tratta di amore, non sanno dire di no!

W-Tails Cat 3

di Masamune Shirow

€ 18,00

Terzo e ultimo capitolo per le avventure di Cyril Brooklyn e delle avvenenti agenti speciali di Masamune Shirow. Cyril cerca di fare squadra con le altre ragazze dell’agenzia investigativa e tra aderentissimi costumi da bagno e travestimenti che una spia deve sempre essere pronta a indossare, le sue giornate si rivelano davvero intense. Adatto a un pubblico adulto.

Acquista Il Matrimonio di Lala volume 1