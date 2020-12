Le uscite Planet Manga del 17 Dicembre 2020 sono aperte dalla prima proposta della nuova collana The Best of Planet Manga Steelbox Collection, esclusiva del sito Panini; proseguono serie come Chainsaw Man, Gunslinger Girl e We Never Lear.

Seguono tutte le uscite Planet Manga del 17 Dicembre 2020, ristampe incluse; qui le novità di Gennaio 2021.

Le uscite Planet Manga del 17 Dicembre 2020

The Best of Planet Manga – Steelbox Collection: BLEACH

di Tite Kubo

19,90 €

The Best of Planet Manga – Steelbox Collection, un’esclusiva panini.it scintillante e cromata per i veri fan di Bleach e delle edizioni da collezione! Una steelbox in edizione limitata all’interno della quale troverete una variant esclusiva del primo numero di Bleach, un magnete e una cartolina.

Agente 008 4

di Syun Matsuena

4,90 €

LA NUOVA SERIE ACTION DEL GENIALE CREATORE DI KENICHI L’implacabile professor Iceman è alla guida della sua squadra di alunni nella prima vera missione sul campo. I ragazzi questa volta dovranno vedersela con autentici criminali! Ce la faranno Eito e Hideo, insieme all’esperta Ayame, a venirne fuori tutti interi?

We Never Learn 7

di Taishi Tsutsui

4,90 €

TIFONI, SLOGATURE, NUOVI LOOK, FOTO RUBATE E GIOCHETTI IMBARAZZANTI… La scuola è ricominciata e Nariyuki avrà a che fare con vecchi e nuovi guai. Riuscirà a sopravvivere a un nuovo, durissimo trimestre? Una cosa è certa: per lo squattrinato tutor in erba e le sue particolarissime protette studiare sarà sempre più difficile!

Gunslinger Girl 12

di Yu Aida

7,00 €

FARGLIELA PAGARE, A QUALSIASI COSTO… Un lungo flashback ci mostra Gian e Giose prima di entrare nell’Ente e il fatidico giorno dell’attentato in cui persero il padre magistrato e il resto della famiglia. Il giorno in cui nacque il desiderio di vendetta nei confronti dei responsabili della strage.

Twin Star Exorcist 22

di Yoshiaki Sukeno

4,90 €

SI TROVA SEMPRE UN MODO PER BATTERE UN NEMICO IN CARNE E OSSA… …Ma com’è possibile sconfiggerne uno che non possiede un corpo, che in ogni momento sa dove sei e che può usare letteralmente qualsiasi cosa contro di te? Il destino sta per abbattersi su Rokuro e Benio proprio durante uno dei periodi più felici della loro vita.

Chainsaw Man 2

di Tatsuki Fujimoto

4,90 €

IL DEVIL HUNTER HA UN’OTTIMA RAGIONE PER NON LASCIARSI SCONFIGGERE… Incastrato da Power, Denji si ritrova a combattere contro il sanguinario diavolo-pipistrello. La lotta ingaggiata è furiosa, ma vale la pena rischiare la vita per salvare uno stupido gatto? Ebbene sì, se il premio prevede di poter palpare le tette della sua padrona!

Non Sono un Angelo 4

di Ai Yazawa

7,90 €

LA NUOVA EDIZIONE RIVEDUTA E CORRETTA DEL MANGA CON CUI SI AFFERMÒ AI YAZAWA, L’AUTRICE DI NANA È arrivato autunno e all’istituto Hijiri le elezioni del secondo comitato studentesco designano i nuovi membri, fra i quali la fidanzata di Takigawa, Shino Harada. Intanto Midori si mette con un compagno di classe delle medie, ma le cose inevitabilmente si complicano…

Slam Dunk 15

di Takehiko Inoue

7,00 €

IL FUMETTO SUL BASKET PIÙ FAMOSO DI SEMPRE Con lo Shohoku giunto a Hiroshima e pronto a debuttare sul palcoscenico nazionale, si accendono i riflettori sull’inter-high. Akagi e compagni dovranno farsi valere contro team prestigiosi, affrontando con coraggio alcuni fra i giocatori più forti di tutto il Giappone.

Le uscite Planet Manga del 17 Dicembre 2020 – Ristampe

Akame Ga Kill! 14

4,90 €

All You Need is Kill – Complete Edition

12,90 €

Death Note 2

4,90 €

Fire Force 14

4,90 €

Homunculus 1

7,00 €

La Leggenda di Arslan 1

4,90 €

Seraph of the End 17

4,90 €

Prenota Slam Dunk 15