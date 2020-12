Lo sviluppatore di Cyberpunk 2077 CD Projekt Red ha subito un forte calo del prezzo delle proprie azioni, nonostante l’uscita dell’attesissimo gioco di ruolo fantascientifico. O, forse, sarebbe meglio dire “a causa dell’uscita” del gioco. Il titolo è sceso del 29% da 443 PLN per azione (99,62 euro) il 4 dicembre a 313,9 PLN (70,59 euro) al momento del report.

Il brusco calo può essere in parte attribuito ai bug e glitch presenti in Cyberpunk 2077 di cui si lamentano sempre più utenti, in particolare coloro che giocano su console old gen, che si sono diffusi attraverso i social media.

Il prezzo delle azioni sembra essere diminuito da quando sono emerse online le prime recensioni, suggerendo che le aspettative per questo gioco erano estremamente alte, dato che la prima ondata di valutazioni ha dato a Cyberpunk 2077 un punteggio Metacritic di 91.

Anche il lancio stesso non è riuscito a incrementare le azioni della società, con il prezzo delle azioni che è sceso del 7,3% il 10 dicembre, passando da 390,6 PLN a 362 PLN. A un certo punto, è sceso del 7,8%, a 360 PLN.

Questo nonostante le relazioni con gli investitori di CD Projekt su Twitter abbiano rivelato che il gioco era stato preordinato otto milioni di volte. In confronto, The Witcher 3 ha raggiunto solo 1,5 milioni prima del lancio.

Più della metà di questi preordini erano per PC, rendendolo il più grande lancio della piattaforma di tutti i tempi. Cyberpunk 2077 ha anche collezionato un milione di utenti simultanei su Steam, battendo il record per i videogiochi per giocatore singolo.

Con il gioco disponibile anche su console di vecchia e nuova generazione, oltre a servizi di streaming come Stadia, Bloomberg prevede che il gioco potrebbe eguagliare le vendite di Red Dead Redemption 2 di 17 milioni di unità nelle prime due settimane, stabilendo un nuovo record.

Secondo la sua analisi, Cyberpunk 2077 diventerà probabilmente il decimo gioco più venduto di tutti i tempi, poiché si pensa che venderà 29,7 milioni di unità, vendendo così più di The Witcher 3, che si è “fermato” a 28 milioni.

Acquistate Cyberpunk 2077 Day 1 Edition per PC QUI!