Star Wars – Rogue Squadron sarà il prossimo film cinematografico della saga ideata da George Lucas e arriverà nelle sale a Natale 2023.

Diretto da Patty Jenkins (già regista di Wonder Woman e Wonder Woman 1984), il film racconterà la storia di una nuova generazione di piloti di caccia stellari.

Questi piloti si guadagneranno le loro ali e rischieranno la vita in una corsa da brividi ad alta velocità che li spingerà oltre i limiti e che porterà la saga nell’era futura della galassia.

Kathleen Kennedy, presidente e produttrice di Lucasfilm, ha spiegato che in Rogue Squadron la Jenkins troverà l’equilibrio perfetto tra “l’azione e il cuore” grazie al suo essere visionaria.

Il sogno di una vita della Jenkins come cineasta è quello di poter girare un gran film sui piloti di caccia e Star Wars – Rogue Squadron sembra essere l’occasione per realizzarlo.

Figlia di un pilota, ricorda che alcuni dei suoi ricordi più belli sono legati a vedere la squadra del padre decollare ogni mattina con gli F4, ascoltare e percepire la loro potenza e grazia che ispirano meraviglia.

La scomparsa del padre, venuto a mancare mentre prestava servizio per la patria, ha accesso in lei un desiderio ardente di incanalare tutte quelle emozioni in un grande film.

La storia perfetta è arrivata insieme all’altro grande vero amore della regista, il mondo ineguagliabile di Star Wars.

Non solo Star Wars – Rogue Squadron

Al cinema Star Wars – Rogue Squadron sarà seguito dal film di Taika Waititi al momento senza titolo, mentre su Disney+ gli abbonati potranno guardare:

Ahsoka , con Rosario Dawson ;

, con ; Andor , prequel di Rogue One – A Star Wars Story;

, prequel di Rogue One – A Star Wars Story; Rangers of the New Republic , spin-off di The Mandalorian;

, spin-off di The Mandalorian; Lando , serie evento di Justin Simien (Dear White People);

, serie evento di (Dear White People); Obi-Wan Kenobi , serie limitata con Ewan McGregor e Hayden Christensen ;

, serie limitata con e ; The Acolyte , la serie al femminile di Leslye Headland ;

, la serie al femminile di ; Star Wars: The Bad Batch , la serie animata sul gruppo omonimo;

, la serie animata sul gruppo omonimo; Star Wars: Visions , antologia realizzata da 10 studi di anime;

, antologia realizzata da 10 studi di anime; A Droid Story, che ci presenterà un nuovo droide guidato da R2-D2 e C-3PO.

Inoltre è stata confermata la stagione 3 di The Mandalorian.

