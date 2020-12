L’attrice pluri-nominata all’Oscar Michelle Pfeiffer ha rivelato di tenere la frusta della sua Catwoman in Batman Returns dentro il suo armadio. Pfeiffer nei panni di Selina Kyle è stata probabilmente uno dei più grandi punti di discussione per quanto riguarda il sequel di Tim Burton del 1992, con l’attrice che ha fatto per Catwoman ciò che Jack Nicholson ha fatto per il Joker: darle una caratterizzazione unica e indimenticabile.

Il ritratto di Catwoman da parte di Pfeiffer ha comportato non pochi sacrifici. Le tute in lattice erano circa 60, ognuna delle quali aveva un prezzo di $ 1.000. Erano state realizzate su misura per Michelle Pfeiffer e così aderenti che l’attrice doveva essere ricoperta di borotalco per rendere più semplice per lei indossarle. Una volta in tuta, una giornata lavorativa di 12-14 ore con una sola pausa consentita per il bagno era lo standard, il che rese le riprese molto scomode per l’attrice. Per fortuna, le difficoltà insite nel dare vita al personaggio sul grande schermo non hanno rovinato la performance di Pfeiffer, che risulta molto naturale – e a volte addirittura spaventosa. Aggiungete a tutto questo l’abilità di Catwoman con una frusta ed ecco perché Batman – Il Ritorno offre davvero al pubblico qualcosa di unico.

Anche se sono passati 28 anni da Batman – Il Ritorno e numerosi film di Batman hanno mantenuto il franchise più popolare che mai, Pfeiffer ha dimostrato che Catwoman è ancora capace di sorprendere i fan. Durante un’intervista con la caporedattrice di InStyle Laura Brown per il suo podcast Ladies First, Michelle Pfeiffer ha rivelato di tenere la sua Catwoman appesa nell’armadio, prima di tirarla fuori e farla schioccare in video! Il filmato è stato diffuso tramite l’account Twitter ufficiale di Laura Brown, e vale davvero la pena dargli un’occhiata:

The great Michelle Pfeiffer gets her Catwoman whip out on #LadiesFirst today. You know you want it. https://t.co/KS0mG46463 @InStyle pic.twitter.com/iQxDMJWi9o — Laura Brown (@laurabrown99) December 8, 2020

A prescindere dal destino di Catwoman nel film, è difficile immaginare che qualcuno possa togliere di mezzo la Pfeiffer dal suo posto come il miglior adattamento di Kyle. Il personaggio sembra essersi impadronito anche di Michelle Pfeiffer! In ogni caso, mentre Batman – Il Ritorno potrebbe non essere il film di Batman preferito da tutti, Michelle Pfeiffer è padrona assoluta della scena, rendendo il film degno di essere visto.

