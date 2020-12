House of Dragon sarà lo spin-off della serie cult Il Trono di Spade e, dopo Paddy Considine (che interpreterà re Viserys Targaryen) ha trovato nuovi volti per i suoi personaggi.

Come riporta la rivista Entertainment Weekly (riportata da The Illuminerdi) Matt Smith (Doctor Who), Olivia Cooke (Ready Player One) e Emma D’Arcy (Truth Seekers) sono stati tutti scelti per far parte del cast della prossima serie TV della HBO.

Matt Smith sarà Daemon Targaryen, così descritto:

Fratello minore di re Viserys ed erede al trono. Guerriero impareggiabile e cavalcatore di draghi, Daemon possiede il vero sangue del drago. Ma si dice che ogni volta che nasca un Targaryen, gli dei lancino una moneta in aria…

Emma D’Arcy sarà invece Rhaenyra Targaryen:

La primogenita del re, è di puro sangue di Valyria, ed è una cavalcatrice di draghi. Molti direbbero che Rhaenyra è nata con ogni qualità… tranne essere un uomo.

Intrigante il ruolo di Olivia Cooke, Alicent Hightower:

Figlia di Otto Hightower, Primo Cavaliere del Re, nonché donna più avvenente dei Sette Regni. È cresciuta nella Fortezza Rossa, vicino al re e alla sua cerchia più intima. Possiede sia grazia cortese che un acuto acume politico.

Questa invece la descrizione del Viserys Targaryen di Considine, che ci aiuta anche a saperne di più circa la trama di House of Dragon:

Viserys Targaryen è stato scelto dai signori di Westeros per succedere al Vecchio Re, Jaehaerys Targaryen, al Gran Consiglio di Harrenhal. Uomo gentile e onesto, Viserys desidera solo portare avanti l’eredità di suo nonno. Ma gli uomini buoni non sono sempre dei grandi re.

House of Dragon, lo spin-off de Il Trono di Spade

House of Dragon dovrebbe arrivare nel 2022 (come confermato dal presidente HBO Casey Bloys), con gli episodi diretti da Miguel Sapochnik (anche showrunner della serie insieme a Ryan Condal). Questa la sinossi:

La serie, basata sul libro Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, sarà ambientata circa 300 anni prima degli eventi già visti, esattamente nel periodo in cui Aegon I Targaryen e le sue due sorelle Visenya e Rhaenys, si lanciarono alla conquista di Westeros al motto di “Fire Will Reign” (“Il fuoco regnerà”). Come tutti sappiamo, il regno dei Targaryen durerà fino alla ribellione di Roberth Baratheon e la sua conseguente salita al trono.

A commentare il progetto anche George R.R. Martin, autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco:

House of the Dragon è in sviluppo da diversi anni (anche se il titolo è cambiato un paio di volte durante il processo).In realtà è stato il primo progetto che ho presentato a HBO quando abbiamo iniziato a parlare di una nuova serie , già nell’estate del 2016. Se volete sapere di più su quello che sarà la serie beh, non posso proprio farvi capire tutto. Ma potreste prendere una copia delle due antologie che ho realizzato insieme a Gardner Dozois, La principessa e la regina e Rogues, e poi guardare la storia del Gran Maestro Gyldayn, Fuoco e Sangue.

In attesa di vedere la nuova serie, acquista il libro Fuoco e sangue. Ediz. illustrata