L’acclamata trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan sta per essere riproposta da Italia 1 in prima serata.

Si parte Domenica 13 Dicembre alle 21:14 con Batman Begins, primo atto della trilogia interpretata da Christian Bale nel ruolo da protagonista uscito nei cinema nel 2005:

Dopo l’assassinio dei suoi genitori, Bruce Wayne decide di andare in giro per il mondo alla ricerca degli strumenti più sofisticati per combattere le ingiustizie e coloro che terrorizzano il mondo. Tornato a Gotham City, inizia a vestire i panni del suo alter ego: l’eroe mascherato Batman che usa la forza, l’intelligenza e ogni altro mezzo disponibile per combattere le forze del male che minacciano la città…

Domenica 20 Dicembre sarà la volta del sequel Il Cavaliere Oscuro (The Dark Knight), film del 2008 che vanta la performance del compianto Heath Ledger nel ruolo del Joker:

Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno (The Dark Knight Rises) del 2012 chiude la rassegna Domenica 27 Dicembre:

Sono passati otto anni da quando Batman è scomparso nella notte, trasformato da eroe in fuggiasco, con la reputazione di difensore della legge macchiata per la morte del D.A. Harvey Dent. Tuttavia, la comparsa di un misterioso e scaltro “gatto ladro”, ma soprattutto i pericolosi piani distruttivi messi in atto dal malvagio terrorista Bane, costringeranno Bruce a ritornare dall’esilio autoimpostosi e a indossare nuovamente cappuccio e mantello per aiutare la città e le forze di polizia nella loro lotta contro il temibile criminale. L’intervento di Batman, però, potrebbe non essere sufficiente a fermare Bane…