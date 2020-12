Il film basato sul seinen manga Homunculus di Hideo Yamamoto, come abbiamo già avuto modo di riportarvi, arriverà prossimamente su Netflix in esclusiva in tutto il mondo dopo il debutto nei cinema del Giappone fissato al momento per il 2 Aprile 2021.

Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer del film, sottotitolato in Inglese, attraverso l’account Twitter ufficiale per le produzioni nerd NX:

A desperate man, a horrific experiment, and a world of monsters all await in Homunculus, Takashi Shimizu’s live action adaptation of Hideo Yamamoto’s acclaimed horror manga. pic.twitter.com/6hGKcxSDml — NX (@NXOnNetflix) December 11, 2020

Il Tweet che accompagna il video recita:

Un uomo disperato, un esperimento raccapricciante e un mondo di mostri ci aspettano in Homunculus, trasposizione live action di Takashi Shimizu del manga horror di Hideo Yamamoto

l film vede Gou Ayano (Goemon nel live action di Lupin III) nel ruolo del protagonista e Takashi Shimizu — autore della saga horror Ju-On – in cabina di regia.

Homunculus, i dettagli

Hideo Yamamoto ha serializzato il manga originale sulle pagine della rivista di seinen manga Big Comic Spirits di Shogakukan dal 17 Marzo 2003 al 21 Febbraio 2011.

La serie si compone di 15 volumi, la cui tiratura è di 4 milioni di copie.

Nel nostro Paese l’opera è uscita per Planet Manga in edizione da fumetteria con sovraccoperta:

Susumu accetta di sottoporsi alla trapanazione, un intervento chirurgico al cranio teso a destare i sensi sopiti dell’uomo. L’esperimento è condotto e finanziato da un ricco ed eccentrico studente di medicina, curioso di addentrarsi nel mondo del paranormale…Hideo Yamamoto firma questo originalissimo e intrigante racconto: un viaggio a tinte fosche nell’animo umano, e magnifico esempio di letteratura matura e spregiudicata.

Homunculus, aspettando il film

Dello stesso autore di Homunculus Planet Manga ha pubblicato Ichi The Killer (10 volumi), anch’esso diventato un live action diretto da Takashi Miike:

A Shinjuku ci sono due tizi che è meglio non far arrabbiare, due pazzi che possono trasformare il paradiso del sesso in un inferno. Ichi è un ragazzo che, quando scoppia in lacrime, si trasforma in una macchina per uccidere. Kakihara è uno yakuza stanco di tutto che solo quando perfora, taglia o ustiona le sue vittime sente di essere ancora vivo. Le loro strade stanno per incrociarsi…

E sta proponendo la sua serie più recente, Hikari-Man, conclusa lo scorso 22 Giugno:

Gamer. Smanettone. Vergine. Hikari Shirochi sarebbe un liceale come tanti altri, se non fosse per un particolare: sviene di continuo a causa dell’elettricità statica. Un incidente trasformerà questa bizzarra ipersensibilità nel superpotere che ha sempre desiderato…

