Comicon 2020: i vincitori dei Premi Micheluzzi

Dopo aver nominato negli scorsi mesi un nutrito palmares di titoli da premiare, questa sera si è tenuta una cerimonia virtuale per la consegna dei premi Micheluzzi per le opere italiane e dei premi Comicon per le opere straniere sulle pagine social del Napoli Comicon.

Il Comitato di Selezione 2020 è composto dai giornalisti Mattia Nesto e Andrea Antonazzo, la traduttrice e saggista Federica Lippi, la content creatore Elisa Giudici, il libraio Max Favatano, il co-fondatore del Napoli Comicon alino e dal direttore artistico Matteo Stefanelli.

La giuria che ha selezionato i fumetti vincitori sono la traduttrice Tiziana Lo Porto, il regista Claudio Di Biagio, lo sceneggiatore Fabio Guaglione, il chimico Dario Bressanini e il magister dell’edizione 2020 del Napoli Comicon Davide Toffolo (che sarà magister anche dell’edizione 2021).

Di seguito troverete i titoli premiati, italiani e stranieri.

PREMI MICHELUZZI 2020 per opere italiane

Miglior opera prima: Cheese di Zuzu (Coconino Press);

Miglior serie: Cosma e Mito di Nicola Zurlo e Vincenzo Filosa (Coconino Press);

Miglior disegno: Mirka Andolfo per Mercy vol.1 (Panini Comics);

Migliore sceneggiatura: Fulvio Risuleo per Sniff (Coconino Press);

per Sniff (Coconino Press); Miglior fumetto: Mercedes di Daniel Duello.

PREMI COMICON 2020 per opere straniere

Migliore serie: Days of Hate voll.1/2, Aleš Kot e Danijel Žeželj; trad. Valerio Stivè (Eris Edizioni);

Miglior graphic novel: La mia prima volta di Kabi Nagata; trad. Carlotta Spiga (J-Pop Manga);

Migliore edizione di un classico: Io sono Shingo di Kazuo Umezz (Star Comics);

di Kazuo Umezz (Star Comics); Giovani letture: Dogman di Dav Pilkey (Piemme).

Premio Speciale COMICON Nuove Strade: Tommy Gun Moretti

Premio Speciale COMICON alla Carriera: Massimo Mattioli

