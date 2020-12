The Promised Neverland ha un futuro brillante davanti a sé, con un lungometraggio live-action che arriverà entro la fine dell’anno e la seconda stagione dell’anime che dovrebbe arrivare all’inizio del prossimo anno.

Con un nuovo spot delle avventure animate di Emma, Ray e Norman, il franchise rivela un accenno all’imminente Opening della serie! Con la seconda stagione che debutterà il 7 gennaio, i fan non dovranno aspettare molto per vedere quali orrori e tribolazioni dovranno vivere i bambini dell’orfanotrofio fuori dalle mura.

The Promised Neverland si è sempre pubblicizzato come un franchise di anime che si concentra sui giochi come “gatto e topo” piuttosto che sull’azione frenetica che ha fatto guadagnare a serie Shonen come Dragon Ball, Demon Slayer e One Piece la loro reputazione popolare.

Con un trio di orfani che scoprono che il loro mondo è quello in cui sono allevati al solo scopo di diventare cibo per orribili mostri, la storia di Emma, Ray, Norman e gli altri bambini dell’orfanotrofio segue i loro tentativi di fuga dalla loro prigione. Con la fine della prima stagione in cui i bambini riescono a elaborare una via di fuga che sfida la morte, sorge ora la domanda: saranno in grado di sopravvivere a ciò che li attende nelle foreste di un mondo che non conoscono?

La nuova Opening

Lo staff di Yakuneba ha condiviso il nuovo spot per la seconda stagione di The Promised Neverland, tramite il proprio account Twitter ufficiale, dando ai fan una breve opportunità di ascoltare la nuova Opening per le spaventose avventure di un mondo apparentemente governato da mostri, che crescono i bambini per divorarli.

Oltre a questi nuovi progetti in arrivo, Amazon sta attualmente lavorando alla creazione di una serie televisiva live-action per The Promised Neverland, che darà al pubblico degli anime una nuova interpretazione del franchise che è già giunto al termine nella serie manga.

Leggete The promised Neverland: 1