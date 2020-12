A quanto pare, HBO sarebbe al lavoro su un reboot della serie True Blood. Le fonti di Variety hanno confermato che Roberto Aguirre-Sacasa e Jami O’Brien scriveranno la sceneggiatura e saranno i produttori esecutivi del reboot di True Blood, e anche il creatore della serie originale e showrunner Alan Ball sarà coinvolto come produttore esecutivo. In questo momento, nessuno del cast originale della serie è stato confermato per il suo ritorno anche in questo reboot.

I rappresentanti della HBO hanno rifiutato di confermare o smentire queste informazioni.

L’originale True Blood è basato sulla serie di romanzi Ciclo di Sookie Stackhouse (The Southern Vampire Mysteries) di Charlaine Harris. La serie ha debuttato su HBO nel 2008 e ha proseguito per sette stagioni fino al 2014. Ball è stato lo showrunner in cinque delle sette stagioni. La serie è ambientata in un mondo in cui i vampiri hanno iniziato a vivere tra gli umani dopo la creazione di un sostituto sintetico del sangue che ha permesso ai vampiri di smettere di cacciare gli umani per procurarsi il nutrimento di cui necessitano per sopravvivere. Sono presenti anche una miriade di altre creature fantastiche nella serie, inclusi lupi mannari e streghe.

Anna Paquin ha interpretato la cameriera telepatica Sookie Stackhouse. Altri attori che hanno preso parte alla serie sono Alexander Skarsgård, Joe Manganiello, Stephen Moyer, Sam Trammell, Ryan Kwanten e Rutina Wesley.

