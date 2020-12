Demon Slayer sta attualmente infrangendo ogni record in Giappone con il suo primo lungometraggio, Mugen Train, e con così tanti fan non è sicuramente una sorpresa vedere una grande quantità di merce basata sul franchise. Tuttavia, i fan potrebbero essere sorpresi di vedere le bambole in stile Barbie di Tanjiro e sua sorella Nezuko in arrivo l’anno prossimo!

La storia di Demon Slayer segue il giovane spadaccino di nome Tanjiro che tenta di salvare sua sorella dal sangue demoniaco che scorre nelle sue vene, oltre a cercare di liberare il mondo dal flagello demoniaco che lo sta investendo. Nezuko mostra di disporre di un potere demoniaco molto forte, e la coppia di fratelli incontra altri uccisori di demoni lungo la strada che li aiuteranno nel loro tentativo di sradicare le minacce soprannaturali. Anche se la seconda stagione deve ancora essere confermata dallo studio responsabile dell’anime, Ufotable, in base alla popolarità del franchise sarà solo una questione di tempo prima di vedere il ritorno dei nostri cacciatori di demoni preferiti!

Twitter Outlet Cinema Today ha condiviso un primo sguardo alle nuove bambole di Demon Slayer che arriveranno a maggio del prossimo anno, dandoci una nuova interpretazione dei due principali protagonisti del franchise creato dal mangaka Koyoharu Gotoge e che è diventato così popolare da riuscire persino a battere One Piece nelle vendite complessive di manga:

Mentre Demon Slayer: Mugen Train sta già facendo a pezzi le classifiche in Giappone, noi fan occidentali stiamo aspettando di vedere quando questo primo film di Demon Slayer arriverà in Occidente, anche se per ora si sa che dovrebbe arrivare nel 2021.

