My Hero Academia sa come mantenere un segreto, ma i fan è spesso propenso a desiderare qualche spoiler che riguardi ciò che probabilmente li aspetterà di lì a breve nel manga di successo scritto e illustrato da Kohei Horikoshi. In effetti, coloro che conoscono bene il mondo virtuale hanno imparato il modo migliore per diffondere voci sulla serie, e spesso finiscono per fare tendenza. E anche se non discuteremo le voci in modo approfondito qui, vale la pena sapere che My Hero Academia sta facendo esplodere i social media grazie ad alcune presunte fughe di notizie.

Se andate a dare un’occhiata su Twitter o Tumblr in questo momento, troverete i fan di My Hero Academia in grande fermento. E questo per via di alcuni presunti spoiler riguardanti il ​​prossimo capitolo del manga. A quanto pare, Mister Compress condividerà alcuni dettagli importanti su se stesso nel capitolo 294, e l’intera situazione si dovrebbe concludere con il cattivo che alla fine getta la maschera.

Come potete immaginare, questa voce ha fatto impazzire i fan, ma non è stato detto nulla di ufficiale al riguardo. In effetti, Shonen Jump non affronterà nulla fino al debutto del suo nuovo numero, questo fine settimana. Ovviamente, My Hero Academia ha la tendenza a far trapelare piuttosto in fretta alcuni spoiler, ma dovete comunque prendere queste voci con le pinze, poiché non si tratta di notizie ufficiali.

Questa voce in particolare ha interessato i fan perché non molto tempo fa My Hero Academia ha fatto un accenno al cattivo. Quando Dabi ha confessato di essere davvero il figlio maggiore di Endeavour, Mister Compress è rimasto scioccato dalla rivelazione. Il cattivo ha detto che Dabi è un altro membro della Lega che proviene da una potente linea di sangue, e i fan sono hanno iniziato a chiedersi chi fosse l’altro cattivo. Sappiamo che Shigaraki è una di queste persone, ma All For One ha tenuto nascosta l’eredità del suo protetto. Ciò ha lasciato i fan sospettosi di Mr. Compress, e sembra che queste nuove voci dimostrino che i fan avevano ragione a voler scavare nella sua vita.

