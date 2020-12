Obi-Wan Kenobi è una delle 10 serie ambientate nell’universo di Star Wars che arriveranno su Disney+ nei prossimi anni, come annunciato durante la presentazione riservata agli investitori tenutasi il 10 Dicembre 2020.

Kathleen Kennedy, presidente e produttrice di Lucasfilm, ha confermato che la miniserie diretta da Deborah Chow (The Mandalorian) e scritta da Joby Harold (King Arthur: Il potere della spada) sarà ambientata dieci anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith del 2005.

In questa serie Obi-Wan (Ewan McGregor) e Anakin Skywalker/Darth Vader (che sarà nuovamente interpretato da Hayden Christensen), avranno “la rivincita del secolo” in attesa della battaglia finale di Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza.

McGregor ha anticipato che il nuovo scontro tra i due personaggi sarà piuttosto soddisfacente per tutti e si augura che gli spettatori se lo godano tanto quanto loro si divertiranno a girarlo.

Ha inoltre spiegato che Obi-Wan ha il compito di proteggere Luke.

Obi-Wan Kenobi, sequenze e concept art

Nel corso dell’Investor Day 2020, inoltre, sono state proiettate delle sequenze e concept art riservate di Obi-Wan Kenobi che hanno mostrato:

un Jedi con la spada laser in funzione intento a proteggere un trio di ragazzini, mentre Darth Vader marcia sul Tempio Jedi con una legione di Clone Trooper;

una creatura simile a una pastinaca fluttuante sopra schiavi che lavorano su Tatooine, pianeta sul quale prenderà il via la serie;

un pianeta acquatico dove soldati armati sparano a una creatura marina dalle molte braccia;

Vader seduto su un trono mentre comunica con un ologramma;

la spada laser azzurra di un Obi-Wan incappucciato che si scontra con la spada rossa di Darth Vader, un immagine che evoca il precedente scontro tra i due su Mustafar.

Obi-Wan Kenobi e le altre serie in arrivo

Come detto, Obi-Wan Kenobi non è la sola serie di Star Wars in arrivo. Le altre sono:

Ahsoka , con Rosario Dawson ;

, con ; Rangers of the New Republic , spin-off di The Mandalorian;

, spin-off di The Mandalorian; Lando , serie evento di Justin Simien (Dear White People);

, serie evento di (Dear White People); Andor , spin-off di Rogue One con Diego Luna ;

, spin-off di Rogue One con ; The Acolyte , la serie al femminile di Leslye Headland ;

, la serie al femminile di ; Star Wars: The Bad Batch , la serie animata sul gruppo omonimo;

, la serie animata sul gruppo omonimo; Star Wars: Visions , antologia realizzata da 10 studi di anime;

, antologia realizzata da 10 studi di anime; A Droid Story, che ci presenterà un nuovo droide guidato da R2-D2 e C-3PO.

Inoltre è stata confermata la stagione 3 di The Mandalorian e sono stati annunciati i film Rogue Squadron di Patty Jenkins (Wonder Woman) in arrivo a Natale 2023 e un film senza titolo di Taika Waititi (Thor: Ragnarok).

Riscopri Star Wars – La Vendetta dei Sith