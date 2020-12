Durante i The Game Awards di questa notte è stato svelato un trailer per il nuovo Back 4 Blood di Turtle Rock Studios, che sembrerebbe essere il sequel spirituale del titolo di Valve Left 4 Dead.

Back 4 Blood, il sequel spirituale di Left 4 Dead

Dopo uno speculato successore di Left 4 Dead, mai veramente realizzato da Valve, poiché lo stesso studio non era così incline a produrre un nuovo titolo, i ragazzi di Turtle Rock Studios hanno ereditato la formula zombie-sparatutto, valorizzando il co-op e sfornando un titolo completamente nuovo, sequel spirituale Left 4 Dead.

Il gioco era stato annunciato già nel 2019, durante il mese di marzo, ma da allora non avevamo ricevuto altre informazioni riguardo Back 4 Blood. Nella notte dei The Game Awards, la più attesa dell’anno dai videogiocatori, Turtle Rock Studios ha svelato un nuovo trailer e il gameplay del gioco.

Il trailer

L’introduzione del video prende molto spunto dai precedenti teaser della serie di Left 4 Dead, svela inoltre i personaggi, quattro, di cui una ragazza e tre ragazzi, il gameplay, il solito zombie-fighting, con l’introduzione di alcuni mostri speciali, differenti per abilità, il tutto ambientato in un mondo devastato dall’apocalisse.

Nel trailer sono state anche presentate armi familiari della vecchia serie, inclusi mazze chiodate, bottiglie molotov, fucili a pompa, pistole, mitragliatrici e M-16. Ma la vera differenza di Back 4 Blood è l’origine della storia, dove è iniziata la piaga degli zombi, il che potrebbe indicare un Back 4 Blood più orientato sulla trama rispetto al suo predecessore spirituale. Ma per il resto, l’azione è in gran parte la stessa.

Quando esce?

Non abbiamo ancora ricevuto informazioni per quanto riguarda una data di uscita, sebbene inizialmente il gioco fosse destinato alla pubblicazione su PC, Playstation 4 e Xbox One, la pubblicazione del trailer un mese dopo il lancio delle console next-gen ci porta a pensare che Back 4 Blood sarà disponibile anche per PS5 e le nuove console di Xbox.

