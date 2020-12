Il film Aquaman basato sui personaggi dei fumetti DC Comics arriva su Canale 5 in prima visione tv.

Come riporta la guida tv ufficiale dei canali Mediaset, il film con Jason Momoa verrà trasmesso Martedì 15 Dicembre 2020 alle ore 21:41.

Aquaman, la trama

Il film è uscito nei cinema del nostro Paese il 1 Gennaio 2019; Warner Bros. Italia ne descrive così la storia:

Da Warner Bros. Pictures e il regista James Wan arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo sottomarino dei sette mari, AQUAMAN, interpretato da Jason Momoa nel ruolo del protagonista. Il film rivela la storia delle origini del mezzo – umano, mezzo atlantideo Arthur Curry e lo accompagna nel viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato…un re.

Aquaman, staff e cast

Aquaman è diretto da James Wan (Saw, The Conjuring) su sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2) e Will Beall (Gangstar Squad, Training Day) e soggetto di Geoff Johns, James Wan e Will Beall.

Affiancano Jason Momoa nel cast:

Amber Heard (Justice League, Magic Mike XXL) nei panni di Mera;

Willem Dafoe (Spider-Man 2) è Vulko, consigliere al trono di Atlantide;

Patrick Wilson (The Conjuring, Watchmen) è Orm/Ocean Master, l’attuale Re di Atlantide;

Dolph Lundgren (Rocky IV) nel ruolo di Nereus, re della tribù di Atlantide Xebel;

Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down) è il vendicativo Black Manta;

Nicole Kidman (The Hours, Lion) è Atlanna, la mamma di Arthrur;

Ludi Lin (Power Rangers) è Captain Murk, comandante di Atlantide;

Temuera Morrison (Star Wars: Episodio II – L’Attacco dei Cloni, The Mandalorian Stagione 2) è Tom Curry, padre di Arthur.

Un sequel è previsto per il Dicembre 2022 e in lavorazione abbiamo anche lo spin-off The Trench.

Colleziona il film in 4K Ultra HD + Blu-ray