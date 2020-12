Le uscite manga J-POP del 16 Dicembre 2020 vedono la conclusione di Devilman Saga del maestro Go Nagai e la pubblicazione dei nuovi volumi di serie come Kasane e DanMachi – Sword Oratoria.

A seguire, dai canali ufficiali della casa editrice, tutte le uscite manga J-POP del 16 Dicembre 2020; qui le novità di Gennaio 2021, qui quelle di Febbraio.

Kasane 4 di 14

Di Daruma Matsuura

€ 6,90

Devilman Saga 13 di 13

Di Go Nagai

€ 7,50

Yuki Fudo, esperto di robotica, è al lavoro sull’antica tecnologia delle Demon Armor per conto del misterioso Asuka Ryo e della sua multinazionale. Ma si imbatterà in un segreto che potrebbe portare alla rinascita del Male e alla fine della razza umana!

Danmachi – Sword Oratoria 14

Di Fujino Omori, Takashi Yagi

€ 5,90

Nelle cerimonie di Telskyura ci si uccide a vicenda perché la sopravvissuta ottenga la supremazia. Arriva il momento decisivo per le battaglie di Tiona, entrata a contatto con un veleno mortale, e Tione. Lo spietato karma, impregnato di sangue e ammaliato dallo scontro, sceglie una vincitrice. Chi resterà in piedi per riuscire a guardare il limpido cielo azzurro? Ecco il quattordicesimo volume del dungeon fantasy pieno di ragazze super forti!

009 Re:Cyborg 5 di 6

Di Shotaro Ishinomori, Kenji Kamiyama, Gato Aso

€ 6,90

Gundam Unicorn 13 – Band Dessinée

Di Harutoshi Fukui, Kouzoh Ohmori

€ 6,90

Universal Century 0096. A pochi anni dalla conclusione del conflitto contro Neo Zeon, il desiderio d’indipendenza degli spazionoidi è ancora forte e il gruppo terrorista noto come “Maniche” cerca di impossessarsi del misterioso Scrigno di Laplace. I ribelli agiscono e, nonostante i tentativi della principessa Audrey e dello studente Banagher di fermarli, il piano riesce. Una nuova guerra esplode, mentre Banagher entra in possesso del potentissimo Gundam Unicorn…

La Fenice 7 di 12

Di Osamu Tezuka

€ 12,00

Iniziata nel 1954 e continuata a più riprese fino al 1988 la saga de La Fenice è uno sforzo monumentale in cui il maestro Tezuka sperimentò soluzioni narrative e grafiche ancora oggi straordinarie. “Su un minuscolo frammento di pianeta, in un angolo remoto dello spazio…” Così inizia questo vasto capitolo della saga della Fenice che, ricollegandosi a eventi storici, mette in luce come anche le più insignificanti forze ed esistenze possano giocare una parte importante negli eventi che segnano la Storia. E come anche un taglialegna innamorato possa mettere in crisi un impero.