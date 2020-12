Sulla scia del successo del lancio di Disney+ Hotstar in India e in Indonesia, Disney ha rivelato nuovi particolari sul brand di contenuti di intrattenimento, Disney Star, che verrà incluso nell’offerta Disney+ in alcuni mercati internazionali e lanciato come servizio di streaming separato in America Latina con il nome Star+.

Star consentirà di vedere migliaia di ore di programmi televisivi e film prodotti dagli studi creativi Disney, tra cui Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television, e verrà arricchito da un’ulteriore offerta locale, laddove disponibile.

Disney Star, data e costi per l’Italia

In Italia e in altri mercati europei e internazionali, Star verrà lanciato il 23 febbraio 2021 come parte integrante di Disney+, con la propria sezione sulla piattaforma e una nuova e prestigiosa proposta di serie di intrattenimento, film, documentari e altri titoli che raddoppieranno i contenuti disponibili per gli abbonati di Disney+.

Disney+ verrà aggiornato in tutto il mondo per permettere un parental control più sicuro e garantire in questo modo l’esperienza più adatta alle famiglie, che i genitori si aspettano. Sarà possibile stabilire dei limiti di accesso specifici per determinati profili sulla base della classificazione dei titoli e inoltre aggiungere un PIN per quei profili con accesso a contenuti adatti a un pubblico adulto.

In Italia e in Europa il prezzo dell’abbonamento sarà di €8,99 al mese, oppure €89,99 all’anno, con una modifica analoga del prezzo in altri mercati in cui Star verrà lanciato, tra cui l’Australia, la Nuova Zelanda e il Canada. Ora con Star, il servizio di streaming continua la sua espansione in diversi mercati internazionali, a partire da Singapore il 23 febbraio 2021, a cui si aggiungeranno nel corso dell’anno Europa orientale, Hong Kong, Giappone e Corea del Sud.

Ovviamente il catalogo per l’Italia rimane un’incognita al momento perché i diritti di produzioni già avviate sono detenuti da altri servizi e canali al di fuori di Disney Plus.

Disney Star, i contenuti per HULU e FX

Un accordo pluriennale con Kardashian Jenners porterà alla creazione di nuovi contenuti internazionali che verranno resi disponibili in streaming in esclusiva su Hulu negli Stati Uniti e su Star nel resto del mondo, con uscita a fine 2021. L’anno prossimo su Hulu e Star usciranno anche le serie premium Only Murders in the Building, The Dropout, e Dopesick.

Nel 2021, produzioni originali FX, tra cui The Old Man, American Horror Stories, Platform, Reservation Dogs e Y: The Last Man saranno disponibili su Hulu negli Stati Uniti e su Star in diversi mercati internazionali.

HULU

La pluripremiata serie drammatica di successo di Hulu, The Handmaid’s Tale, prima della premiere della quarta stagione è stata rinnovata per una quinta e Nine Perfect Strangers, interpretata e prodotta da Nicole Kidman insieme a David E. Kelley, farà il suo debutto il prossimo anno.

FX

Oltre a Hulu negli Stati Uniti, il brand di contenuti premium FX porterà su Star in tutto il mondo la sua libreria di contenuti pluripremiati e nuovi originals esclusivi. FX ha ordinato tre stagioni aggiuntive di It’s Always Sunny in Philadelphia per il canale lineare (arrivando a quota 18), FX su Hulu e Star, battendo il record per la sitcom live-action più longeva nella storia della televisione.

Il gruppo ha annunciato che sta sviluppando la prima serie di adattamento del classico horror di fantascienza Alien ed è in trattative avanzate per un ordine di due stagioni di The Stones, una serie drammatica sulla band rock ‘n roll più grande e longeva del mondo, The Rolling Stones.

FX sta lavorando anche a una di quelle che sarà una delle sue serie per adulti più ampie e sofisticate con la rivisitazione della saga epica di James Clavell, Shōgun, ambientata nel Giappone feudale.

